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Представитель ОАЭ отметил важность декларации БРИКС для взаимодействия - РИА Новости, 23.10.2024
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14:55 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979574980.html
Представитель ОАЭ отметил важность декларации БРИКС для взаимодействия
Представитель ОАЭ отметил важность декларации БРИКС для взаимодействия - РИА Новости, 23.10.2024
Представитель ОАЭ отметил важность декларации БРИКС для взаимодействия
Итоговая декларация БРИКС будет очень важным шагом для укрепления взаимодействия членов организации, заявил представитель делегации ОАЭ на саммите БРИКС в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:55
2024-10-23T14:55
в мире
оаэ
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Итоговая декларация БРИКС будет очень важным шагом для укрепления взаимодействия членов организации, заявил представитель делегации ОАЭ на саммите БРИКС в Казани. "Декларация, которая будет принята, станет важным шагом в целях укрепления нашего взаимодействия, установления общепризнанных рамок для противодействия будущим вызовам и достижения наших общих целей", - сказал министр иностранных дел без портфеля Ахмед бен Али ас-Сайег. По его словам, ОАЭ заинтересованы в расширении партнерства и сотрудничества в целях устойчивого развития, роста в инновационной сфере и зеленой экономике.
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в мире, оаэ, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, ОАЭ, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Представитель ОАЭ отметил важность декларации БРИКС для взаимодействия

Глава МИД ОАЭ: декларация БРИКС будет важным шагом для укрепления взаимодействия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Итоговая декларация БРИКС будет очень важным шагом для укрепления взаимодействия членов организации, заявил представитель делегации ОАЭ на саммите БРИКС в Казани.
"Декларация, которая будет принята, станет важным шагом в целях укрепления нашего взаимодействия, установления общепризнанных рамок для противодействия будущим вызовам и достижения наших общих целей", - сказал министр иностранных дел без портфеля Ахмед бен Али ас-Сайег.
По его словам, ОАЭ заинтересованы в расширении партнерства и сотрудничества в целях устойчивого развития, роста в инновационной сфере и зеленой экономике.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
В миреОАЭБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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