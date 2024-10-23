https://ria.ru/20241023/briks-1979574980.html

Представитель ОАЭ отметил важность декларации БРИКС для взаимодействия

Представитель ОАЭ отметил важность декларации БРИКС для взаимодействия - РИА Новости, 23.10.2024

Представитель ОАЭ отметил важность декларации БРИКС для взаимодействия

Итоговая декларация БРИКС будет очень важным шагом для укрепления взаимодействия членов организации, заявил представитель делегации ОАЭ на саммите БРИКС в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:55

2024-10-23T14:55

2024-10-23T14:55

в мире

оаэ

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Итоговая декларация БРИКС будет очень важным шагом для укрепления взаимодействия членов организации, заявил представитель делегации ОАЭ на саммите БРИКС в Казани. "Декларация, которая будет принята, станет важным шагом в целях укрепления нашего взаимодействия, установления общепризнанных рамок для противодействия будущим вызовам и достижения наших общих целей", - сказал министр иностранных дел без портфеля Ахмед бен Али ас-Сайег. По его словам, ОАЭ заинтересованы в расширении партнерства и сотрудничества в целях устойчивого развития, роста в инновационной сфере и зеленой экономике.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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