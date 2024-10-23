https://ria.ru/20241023/briks-1979574980.html
Представитель ОАЭ отметил важность декларации БРИКС для взаимодействия
Представитель ОАЭ отметил важность декларации БРИКС для взаимодействия - РИА Новости, 23.10.2024
Представитель ОАЭ отметил важность декларации БРИКС для взаимодействия
Итоговая декларация БРИКС будет очень важным шагом для укрепления взаимодействия членов организации, заявил представитель делегации ОАЭ на саммите БРИКС в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:55
2024-10-23T14:55
2024-10-23T14:55
в мире
оаэ
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979563974_0:54:3546:2048_1920x0_80_0_0_2a32d1853d3069579f9f981346c89938.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Итоговая декларация БРИКС будет очень важным шагом для укрепления взаимодействия членов организации, заявил представитель делегации ОАЭ на саммите БРИКС в Казани. "Декларация, которая будет принята, станет важным шагом в целях укрепления нашего взаимодействия, установления общепризнанных рамок для противодействия будущим вызовам и достижения наших общих целей", - сказал министр иностранных дел без портфеля Ахмед бен Али ас-Сайег. По его словам, ОАЭ заинтересованы в расширении партнерства и сотрудничества в целях устойчивого развития, роста в инновационной сфере и зеленой экономике.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979563974_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_4172538a532716aa4a23c13f32c42a51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, ОАЭ, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Представитель ОАЭ отметил важность декларации БРИКС для взаимодействия
Глава МИД ОАЭ: декларация БРИКС будет важным шагом для укрепления взаимодействия
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Итоговая декларация БРИКС будет очень важным шагом для укрепления взаимодействия членов организации, заявил представитель делегации ОАЭ на саммите БРИКС в Казани.
"Декларация, которая будет принята, станет важным шагом в целях укрепления нашего взаимодействия, установления общепризнанных рамок для противодействия будущим вызовам и достижения наших общих целей", - сказал министр иностранных дел без портфеля Ахмед бен Али ас-Сайег.
По его словам, ОАЭ заинтересованы в расширении партнерства и сотрудничества в целях устойчивого развития, роста в инновационной сфере и зеленой экономике.