https://ria.ru/20241023/briks-1979552244.html
Пезешкиан призвал страны БРИКС сделать все для соблюдения прав палестинцев
Пезешкиан призвал страны БРИКС сделать все для соблюдения прав палестинцев - РИА Новости, 23.10.2024
Пезешкиан призвал страны БРИКС сделать все для соблюдения прав палестинцев
Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал партнеров по БРИКС использовать все свои коллективные и индивидуальные возможности для защиты прав палестинского народа... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:56
2024-10-23T13:56
2024-10-23T14:13
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
масуд пезешкиан
иран
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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал партнеров по БРИКС использовать все свои коллективные и индивидуальные возможности для защиты прав палестинского народа и изменения ситуации в зоне ближневосточного конфликта."Прошу вас использовать все свои коллективные и индивидуальные возможности, чтобы добиться изменения этой ситуации и обеспечить права палестинского народа", - сказал он, выступая на саммите в Казани.
https://ria.ru/20241021/iran-1979177803.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, масуд пезешкиан, иран, казань, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Масуд Пезешкиан, Иран, Казань, В мире
Пезешкиан призвал страны БРИКС сделать все для соблюдения прав палестинцев
Пезешкиан призвал страны БРИКС сделать все для обеспечения прав палестинцев