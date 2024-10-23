Рейтинг@Mail.ru
Пезешкиан призвал страны БРИКС сделать все для соблюдения прав палестинцев - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 23.10.2024 (обновлено: 14:13 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979552244.html
Пезешкиан призвал страны БРИКС сделать все для соблюдения прав палестинцев
Пезешкиан призвал страны БРИКС сделать все для соблюдения прав палестинцев - РИА Новости, 23.10.2024
Пезешкиан призвал страны БРИКС сделать все для соблюдения прав палестинцев
Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал партнеров по БРИКС использовать все свои коллективные и индивидуальные возможности для защиты прав палестинского народа... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:56
2024-10-23T14:13
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
масуд пезешкиан
иран
казань
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979556160_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_5688137ae3dfede0e7732af8f58724b2.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал партнеров по БРИКС использовать все свои коллективные и индивидуальные возможности для защиты прав палестинского народа и изменения ситуации в зоне ближневосточного конфликта."Прошу вас использовать все свои коллективные и индивидуальные возможности, чтобы добиться изменения этой ситуации и обеспечить права палестинского народа", - сказал он, выступая на саммите в Казани.
https://ria.ru/20241021/iran-1979177803.html
иран
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979556160_495:0:3224:2047_1920x0_80_0_0_189dc781f36d9b7235258c45e965cbf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, масуд пезешкиан, иран, казань, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Масуд Пезешкиан, Иран, Казань, В мире
Пезешкиан призвал страны БРИКС сделать все для соблюдения прав палестинцев

Пезешкиан призвал страны БРИКС сделать все для обеспечения прав палестинцев

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал партнеров по БРИКС использовать все свои коллективные и индивидуальные возможности для защиты прав палестинского народа и изменения ситуации в зоне ближневосточного конфликта.
"Прошу вас использовать все свои коллективные и индивидуальные возможности, чтобы добиться изменения этой ситуации и обеспечить права палестинского народа", - сказал он, выступая на саммите в Казани.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Россия и Иран согласуют сроки визита Пезешкиана в Москву, заявил Ушаков
21 октября, 18:44
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСМасуд ПезешкианИранКазаньВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала