https://ria.ru/20241023/briks-1979552244.html

Пезешкиан призвал страны БРИКС сделать все для соблюдения прав палестинцев

Пезешкиан призвал страны БРИКС сделать все для соблюдения прав палестинцев - РИА Новости, 23.10.2024

Пезешкиан призвал страны БРИКС сделать все для соблюдения прав палестинцев

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал партнеров по БРИКС использовать все свои коллективные и индивидуальные возможности для защиты прав палестинского народа... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:56

2024-10-23T13:56

2024-10-23T14:13

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

масуд пезешкиан

иран

казань

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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал партнеров по БРИКС использовать все свои коллективные и индивидуальные возможности для защиты прав палестинского народа и изменения ситуации в зоне ближневосточного конфликта."Прошу вас использовать все свои коллективные и индивидуальные возможности, чтобы добиться изменения этой ситуации и обеспечить права палестинского народа", - сказал он, выступая на саммите в Казани.

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