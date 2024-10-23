https://ria.ru/20241023/briks-1979539884.html

Страны БРИКС должны укреплять потенциал в сфере медицины, заявил Путин

Страны БРИКС должны укреплять потенциал в сфере медицины, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС должны укреплять потенциал в сфере медицины, заявил Путин

Страны БРИКС должны укреплять потенциал центра вакцин и сети по исследованию туберкулеза, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:08

2024-10-23T13:08

2024-10-23T13:25

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

россия

владимир путин

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны БРИКС должны укреплять потенциал центра вакцин и сети по исследованию туберкулеза, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что была запущена комплексная система раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний."Россия также выдвинула инициативу налаживания исследовательской сети БРИКС по общественному здоровью, которая призвана способствовать укреплению национальных систем здравоохранения за счет обмена передовым опытом. Важно и далее укреплять потенциал действующих по линии БРИКС центра вакцин и сети по исследованию туберкулеза", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20240328/tuberkulez-1936318115.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, владимир путин