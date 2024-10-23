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Путин оценил инициативу создания зерновой биржи БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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13:07 23.10.2024 (обновлено: 13:24 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979539629.html
Путин оценил инициативу создания зерновой биржи БРИКС
Путин оценил инициативу создания зерновой биржи БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин оценил инициативу создания зерновой биржи БРИКС
Инициатива создания "Зерновой биржи" БРИКС поможет защитить национальные рынки от внешнего вмешательства и спекуляций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:07
2024-10-23T13:24
экономика
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Инициатива создания "Зерновой биржи" БРИКС поможет защитить национальные рынки от внешнего вмешательства и спекуляций, заявил президент России Владимир Путин.Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе отметил, что открытие "Зерновой биржи" БРИКС поможет поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире."Реализация этого начинания поможет (БРИКС) защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания", - заявил российский лидер."Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи (БРИКС - ред.) в полноценную товарную биржу", - добавил он.
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экономика, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин
Экономика, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин
Путин оценил инициативу создания зерновой биржи БРИКС

Путин: со временем зерновую биржу БРИКС можно будет трансформировать в товарную

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Инициатива создания "Зерновой биржи" БРИКС поможет защитить национальные рынки от внешнего вмешательства и спекуляций, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе отметил, что открытие "Зерновой биржи" БРИКС поможет поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире.
"Реализация этого начинания поможет (БРИКС) защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания", - заявил российский лидер.
"Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи (БРИКС - ред.) в полноценную товарную биржу", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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