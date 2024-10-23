https://ria.ru/20241023/briks-1979539629.html

Путин оценил инициативу создания зерновой биржи БРИКС

Путин оценил инициативу создания зерновой биржи БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Путин оценил инициативу создания зерновой биржи БРИКС

Инициатива создания "Зерновой биржи" БРИКС поможет защитить национальные рынки от внешнего вмешательства и спекуляций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:07

2024-10-23T13:07

2024-10-23T13:24

экономика

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

владимир путин

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Инициатива создания "Зерновой биржи" БРИКС поможет защитить национальные рынки от внешнего вмешательства и спекуляций, заявил президент России Владимир Путин.Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе отметил, что открытие "Зерновой биржи" БРИКС поможет поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире."Реализация этого начинания поможет (БРИКС) защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания", - заявил российский лидер."Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи (БРИКС - ред.) в полноценную товарную биржу", - добавил он.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин