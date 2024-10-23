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Путин призвал страны БРИКС активизировать сотрудничество - РИА Новости, 23.10.2024
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13:02 23.10.2024 (обновлено: 13:22 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979538447.html
Путин призвал страны БРИКС активизировать сотрудничество
Путин призвал страны БРИКС активизировать сотрудничество - РИА Новости, 23.10.2024
Путин призвал страны БРИКС активизировать сотрудничество
Страны-участники БРИКС должны активизировать сотрудничество в областях технологий, образования, торговли, логистики и финансов, заявил президент России Владимир РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:02
2024-10-23T13:22
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
владимир путин
россия
технологии
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны-участники БРИКС должны активизировать сотрудничество в областях технологий, образования, торговли, логистики и финансов, заявил президент России Владимир Путин."Чтобы в максимальной степени реализовать потенциал наших растущих экономик, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технологии, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложения", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика, владимир путин, россия, технологии
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика, Владимир Путин, Россия, Технологии
Путин призвал страны БРИКС активизировать сотрудничество

Путин призвал БРИКС активизировать сотрудничество в технологиях и финансах

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Страны-участники БРИКС должны активизировать сотрудничество в областях технологий, образования, торговли, логистики и финансов, заявил президент России Владимир Путин.
"Чтобы в максимальной степени реализовать потенциал наших растущих экономик, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технологии, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложения", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуЭкономикаВладимир ПутинРоссияТехнологии
 
 
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