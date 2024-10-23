https://ria.ru/20241023/briks-1979537259.html
Путин рассказал об изменениях мировой торговли и экономики
Путин рассказал об изменениях мировой торговли и экономики - РИА Новости, 23.10.2024
Путин рассказал об изменениях мировой торговли и экономики
Мировая торговля и глобальная экономика существенно меняются, центры активности смещаются в сторону развивающихся рынков, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:57
2024-10-23T12:57
2024-10-23T13:02
экономика
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
юг
восток
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979536674_0:0:3306:1860_1920x0_80_0_0_c54a7b541c37fa1e41ff727e341c946f.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Мировая торговля и глобальная экономика существенно меняются, центры активности смещаются в сторону развивающихся рынков, заявил президент России Владимир Путин."Мировая торговля и, в целом, глобальная экономика претерпевают существенные изменения. Позитивно то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков. Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь, за счет глобального Юга и Востока - и естественно, государств БРИКС", - сказал президент на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
россия
юг
восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979536674_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_caf2f84087a09bf8f687875d4da45d52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, юг, восток, брикс
Экономика, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, Юг, Восток, БРИКС
Путин рассказал об изменениях мировой торговли и экономики
Путин: центры мировой торговли смещаются в сторону развивающихся рынков