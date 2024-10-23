https://ria.ru/20241023/briks-1979537259.html

Путин рассказал об изменениях мировой торговли и экономики

Путин рассказал об изменениях мировой торговли и экономики - РИА Новости, 23.10.2024

Путин рассказал об изменениях мировой торговли и экономики

Мировая торговля и глобальная экономика существенно меняются, центры активности смещаются в сторону развивающихся рынков, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:57

2024-10-23T12:57

2024-10-23T13:02

экономика

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

владимир путин

юг

восток

брикс

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Мировая торговля и глобальная экономика существенно меняются, центры активности смещаются в сторону развивающихся рынков, заявил президент России Владимир Путин."Мировая торговля и, в целом, глобальная экономика претерпевают существенные изменения. Позитивно то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков. Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь, за счет глобального Юга и Востока - и естественно, государств БРИКС", - сказал президент на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

россия

юг

восток

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