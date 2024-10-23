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Президент Киргизии вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Киргизии вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Президент Киргизии вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Россию для участия в саммите БРИКС в Казани, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:36
2024-10-23T12:36
2024-10-23T12:42
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БИШКЕК, 23 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Россию для участия в саммите БРИКС в Казани, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы государства. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 23 октября, с рабочим визитом вылетел в Республику Татарстан, город Казань для участия в заседании глав государств XVI саммита БРИКС", - говорится в сообщении. Отмечается, что в состав официальной делегации Киргизии также входят заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев, министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев и киргизский посол в Москве Кубанычбек Боконтаев. "В ходе предстоящего саммита будут приняты важные решения, направленные на укрепление многосторонности и интеграцию новых членов объединения", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241023/briks-1979509890.html
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в мире, здоровье - общество, киргизия, казань, россия, садыр жапаров, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Здоровье - Общество, Киргизия, Казань, Россия, Садыр Жапаров, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент Киргизии вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Киргизии Жапаров вылетел в Россию для участия в саммите БРИКС в Казани