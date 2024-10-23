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Президент Узбекистана вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Узбекистана вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Президент Узбекистана вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского лидера. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:23
2024-10-23T12:23
2024-10-23T12:23
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ТАШКЕНТ, 23 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского лидера. "Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Казань. Глава нашего государства примет участие в мероприятиях саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба сообщала, что Мирзиёев выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны.
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Президент Узбекистана вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Узбекистана Мирзиёев вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС