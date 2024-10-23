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Президент Узбекистана вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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12:23 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979527510.html
Президент Узбекистана вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Узбекистана вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Президент Узбекистана вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского лидера. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:23
2024-10-23T12:23
в мире
казань
узбекистан
шавкат мирзиеев
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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ТАШКЕНТ, 23 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского лидера. "Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Казань. Глава нашего государства примет участие в мероприятиях саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба сообщала, что Мирзиёев выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны.
https://ria.ru/20241023/ushakov-1979495585.html
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в мире, казань, узбекистан, шавкат мирзиеев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Казань, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент Узбекистана вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент Узбекистана Мирзиёев вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкШавкат Мирзиеев
Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 23 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского лидера.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Казань. Глава нашего государства примет участие в мероприятиях саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба сообщала, что Мирзиёев выступит на пленарной сессии мероприятия в формате "БРИКС плюс", которое пройдет под председательством российской стороны.
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