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Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.10.2024
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10:59 23.10.2024 (обновлено: 11:05 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979504569.html
Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с БРИКС, заявил Ушаков
Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.10.2024
Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с БРИКС, заявил Ушаков
Саудовская Аравия в качестве приглашенного государства примет участие во встречах "Аутрич/БРИКС Плюс" в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:59
2024-10-23T11:05
саммит брикс в казани в 2024 году
саудовская аравия
брикс
россия
казань
юрий ушаков
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия в качестве приглашенного государства примет участие во встречах "Аутрич/БРИКС Плюс" в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."С Саудовской Аравией удалось прояснить, что министр иностранных дел будет участвовать в качестве представителя приглашенного государства. То есть можно сказать, что Саудовская Аравия будет участвовать не на саммите БРИКС, а на "Аутрич/БРИКС Плюс", - сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.Он подчеркнул, что Саудовская Аравия демонстрирует заинтересованность в тесном сотрудничестве с объединением.
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саммит брикс в казани в 2024 году, саудовская аравия, брикс, россия, казань, юрий ушаков
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Саудовская Аравия, БРИКС, Россия, Казань, Юрий Ушаков
Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с БРИКС, заявил Ушаков

Ушаков: Саудовская Аравия заинтересована в тесном сотрудничестве с БРИКС

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия в качестве приглашенного государства примет участие во встречах "Аутрич/БРИКС Плюс" в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"С Саудовской Аравией удалось прояснить, что министр иностранных дел будет участвовать в качестве представителя приглашенного государства. То есть можно сказать, что Саудовская Аравия будет участвовать не на саммите БРИКС, а на "Аутрич/БРИКС Плюс", - сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.
Он подчеркнул, что Саудовская Аравия демонстрирует заинтересованность в тесном сотрудничестве с объединением.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуСаудовская АравияБРИКСРоссияКазаньЮрий Ушаков
 
 
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