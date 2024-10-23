https://ria.ru/20241023/briks-1979504569.html

Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с БРИКС, заявил Ушаков

Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.10.2024

Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с БРИКС, заявил Ушаков

Саудовская Аравия в качестве приглашенного государства примет участие во встречах "Аутрич/БРИКС Плюс" в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:59

2024-10-23T10:59

2024-10-23T11:05

саммит брикс в казани в 2024 году

саудовская аравия

брикс

россия

казань

юрий ушаков

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия в качестве приглашенного государства примет участие во встречах "Аутрич/БРИКС Плюс" в Казани, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."С Саудовской Аравией удалось прояснить, что министр иностранных дел будет участвовать в качестве представителя приглашенного государства. То есть можно сказать, что Саудовская Аравия будет участвовать не на саммите БРИКС, а на "Аутрич/БРИКС Плюс", - сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.Он подчеркнул, что Саудовская Аравия демонстрирует заинтересованность в тесном сотрудничестве с объединением.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

саудовская аравия

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