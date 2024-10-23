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Лидеры БРИКС обсуждали на встрече тему общей валюты - РИА Новости, 23.10.2024
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10:59 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979504258.html
Лидеры БРИКС обсуждали на встрече тему общей валюты
Лидеры БРИКС обсуждали на встрече тему общей валюты - РИА Новости, 23.10.2024
Лидеры БРИКС обсуждали на встрече тему общей валюты
Тематика общей валюты БРИКС была на повестке общения лидеров стран, но это вопросы непубличного обсуждения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:59
2024-10-23T10:59
россия
казань
юрий ушаков
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Тематика общей валюты БРИКС была на повестке общения лидеров стран, но это вопросы непубличного обсуждения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Это обсуждалось. Это закрытые вопросы, некоторые наши коллеги достаточно с резервом относятся к обсуждению этих вопросов публично", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Президент РФ Владимир Путин накануне "на полях" саммита БРИКС во вторник провел ряд двусторонних встреч, а затем неформальный ужин с лидерами, приехавшими на саммит, где пообщался почти со всеми в формате "тет-а-тет". Саммит БРИКС в Казани начнется в среду с заседания в узком составе, а затем продолжится в расширенном.
https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html
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россия, казань, юрий ушаков, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Казань, Юрий Ушаков, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Лидеры БРИКС обсуждали на встрече тему общей валюты

Ушаков: тема общей валюты БРИКС обсуждалась на встрече лидеров в Казани

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкНеформальный обед глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Неформальный обед глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Неформальный обед глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Тематика общей валюты БРИКС была на повестке общения лидеров стран, но это вопросы непубличного обсуждения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Это обсуждалось. Это закрытые вопросы, некоторые наши коллеги достаточно с резервом относятся к обсуждению этих вопросов публично", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин накануне "на полях" саммита БРИКС во вторник провел ряд двусторонних встреч, а затем неформальный ужин с лидерами, приехавшими на саммит, где пообщался почти со всеми в формате "тет-а-тет".
Саммит БРИКС в Казани начнется в среду с заседания в узком составе, а затем продолжится в расширенном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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РоссияКазаньЮрий УшаковВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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