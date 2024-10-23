https://ria.ru/20241023/briks-1979504258.html

Лидеры БРИКС обсуждали на встрече тему общей валюты

Лидеры БРИКС обсуждали на встрече тему общей валюты - РИА Новости, 23.10.2024

Лидеры БРИКС обсуждали на встрече тему общей валюты

Тематика общей валюты БРИКС была на повестке общения лидеров стран, но это вопросы непубличного обсуждения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:59

2024-10-23T10:59

2024-10-23T10:59

россия

казань

юрий ушаков

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Тематика общей валюты БРИКС была на повестке общения лидеров стран, но это вопросы непубличного обсуждения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Это обсуждалось. Это закрытые вопросы, некоторые наши коллеги достаточно с резервом относятся к обсуждению этих вопросов публично", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Президент РФ Владимир Путин накануне "на полях" саммита БРИКС во вторник провел ряд двусторонних встреч, а затем неформальный ужин с лидерами, приехавшими на саммит, где пообщался почти со всеми в формате "тет-а-тет". Саммит БРИКС в Казани начнется в среду с заседания в узком составе, а затем продолжится в расширенном.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

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казань

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Ольга Фомченкова

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