Лидеры БРИКС обсуждали на встрече тему общей валюты
Ушаков: тема общей валюты БРИКС обсуждалась на встрече лидеров в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкНеформальный обед глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Неформальный обед глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Тематика общей валюты БРИКС была на повестке общения лидеров стран, но это вопросы непубличного обсуждения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Это обсуждалось. Это закрытые вопросы, некоторые наши коллеги достаточно с резервом относятся к обсуждению этих вопросов публично", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин накануне "на полях" саммита БРИКС во вторник провел ряд двусторонних встреч, а затем неформальный ужин с лидерами, приехавшими на саммит, где пообщался почти со всеми в формате "тет-а-тет".
Саммит БРИКС в Казани начнется в среду с заседания в узком составе, а затем продолжится в расширенном.
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