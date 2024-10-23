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Ушаков оценил переговоры Путина с лидерами стран на саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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10:56 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/briks-1979503979.html
Ушаков оценил переговоры Путина с лидерами стран на саммите БРИКС
Ушаков оценил переговоры Путина с лидерами стран на саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Ушаков оценил переговоры Путина с лидерами стран на саммите БРИКС
Переговоры президента РФ Владимира Путина с лидерами стран, приехавшими на саммит БРИКС в Казань, были успешными, в том числе в ходе общения "тет-а-тет",... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:56
2024-10-23T10:56
россия
казань
юрий ушаков
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с лидерами стран, приехавшими на саммит БРИКС в Казань, были успешными, в том числе в ходе общения "тет-а-тет", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В начале были отдельные беседы двусторонние, я бы сказал, что они носили характер переговоров, так что было очень много проблем затронуто. Плюс большой круг участников со всех сторон - и с нашей стороны, и наших партнеров, то есть обсудили очень широкий круг вопросов и двусторонних, и международные вопросы тоже", - сказал Ушаков журналистам. В частности, по его словам, затрагивалась и украинская проблематика. Помимо двусторонних переговоров, во вторник состоялся неформальный ужин лидеров, приехавших на саммит, где президент РФ почти с каждым из них побеседовал "тет-а-тет". Во время этих бесед, рассказал Ушаков, обсуждались самые важные и чувствительные вопросы. "Вчерашний день был успешным", - сказал помощник главы государства.
https://ria.ru/20241023/ushakov-1979495585.html
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россия, казань, юрий ушаков, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Казань, Юрий Ушаков, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Ушаков оценил переговоры Путина с лидерами стран на саммите БРИКС

Ушаков назвал переговоры Путина с лидерами стран на саммите БРИКС успешными

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с лидерами стран, приехавшими на саммит БРИКС в Казань, были успешными, в том числе в ходе общения "тет-а-тет", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В начале были отдельные беседы двусторонние, я бы сказал, что они носили характер переговоров, так что было очень много проблем затронуто. Плюс большой круг участников со всех сторон - и с нашей стороны, и наших партнеров, то есть обсудили очень широкий круг вопросов и двусторонних, и международные вопросы тоже", - сказал Ушаков журналистам.
В частности, по его словам, затрагивалась и украинская проблематика. Помимо двусторонних переговоров, во вторник состоялся неформальный ужин лидеров, приехавших на саммит, где президент РФ почти с каждым из них побеседовал "тет-а-тет". Во время этих бесед, рассказал Ушаков, обсуждались самые важные и чувствительные вопросы.
"Вчерашний день был успешным", - сказал помощник главы государства.
Неформальный обед глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Путин успел лично побеседовать почти со всеми лидерами стран БРИКС
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РоссияКазаньЮрий УшаковВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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