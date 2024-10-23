https://ria.ru/20241023/briks-1979503979.html

Ушаков оценил переговоры Путина с лидерами стран на саммите БРИКС

Ушаков оценил переговоры Путина с лидерами стран на саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Ушаков оценил переговоры Путина с лидерами стран на саммите БРИКС

Переговоры президента РФ Владимира Путина с лидерами стран, приехавшими на саммит БРИКС в Казань, были успешными, в том числе в ходе общения "тет-а-тет",... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:56

2024-10-23T10:56

2024-10-23T10:56

россия

казань

юрий ушаков

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979424898_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_89e088e45f261e92a4809ea5ee832b5e.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с лидерами стран, приехавшими на саммит БРИКС в Казань, были успешными, в том числе в ходе общения "тет-а-тет", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В начале были отдельные беседы двусторонние, я бы сказал, что они носили характер переговоров, так что было очень много проблем затронуто. Плюс большой круг участников со всех сторон - и с нашей стороны, и наших партнеров, то есть обсудили очень широкий круг вопросов и двусторонних, и международные вопросы тоже", - сказал Ушаков журналистам. В частности, по его словам, затрагивалась и украинская проблематика. Помимо двусторонних переговоров, во вторник состоялся неформальный ужин лидеров, приехавших на саммит, где президент РФ почти с каждым из них побеседовал "тет-а-тет". Во время этих бесед, рассказал Ушаков, обсуждались самые важные и чувствительные вопросы. "Вчерашний день был успешным", - сказал помощник главы государства.

https://ria.ru/20241023/ushakov-1979495585.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казань, юрий ушаков, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году