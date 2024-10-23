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Саммит БРИКС в Казани: день второй. Прямая трансляция

Саммит БРИКС в Казани: день второй. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.10.2024

Саммит БРИКС в Казани: день второй. Прямая трансляция

В Казани начался второй день саммита БРИКС. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T09:17

2024-10-23T09:17

2024-10-23T09:17

казань

брикс

саммит брикс

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В Казани начался второй день саммита БРИКС.

казань

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16-й саммит БРИКС в Казани — день 2 16-й саммит БРИКС в Казани — день 2 2024-10-23T09:17 true PT384M22S

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