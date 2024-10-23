https://ria.ru/20241023/briks-1979473005.html
Саммит БРИКС в Казани: день второй. Прямая трансляция
Саммит БРИКС в Казани: день второй. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.10.2024
Саммит БРИКС в Казани: день второй. Прямая трансляция
В Казани начался второй день саммита БРИКС. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T09:17
2024-10-23T09:17
2024-10-23T09:17
казань
брикс
саммит брикс
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В Казани начался второй день саммита БРИКС.
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16-й саммит БРИКС в Казани — день 2
16-й саммит БРИКС в Казани — день 2
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РИА Новости
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казань, брикс, саммит брикс, видео
Казань, БРИКС, Саммит БРИКС
Саммит БРИКС в Казани: день второй. Прямая трансляция
В Казани начался второй день саммита БРИКС.
2024-10-23T09:17
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PT384M22S
Саммит БРИКС в Казани: день второй. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
В Казани начался второй день саммита БРИКС.