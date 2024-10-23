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Более 100 единиц медоборудования поставили в больницы Смоленской области
Более 100 единиц медоборудования поставили в больницы Смоленской области - РИА Новости, 23.10.2024
Более 100 единиц медоборудования поставили в больницы Смоленской области
В текущем году в больницы Смоленской области поставили свыше 100 единиц современного оборудования, четыре автомобиля и построили шесть фельдшерско-акушерских... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:04
2024-10-23T18:04
2024-10-23T18:04
смоленская область
смоленская область
василий анохин
красный крест
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В текущем году в больницы Смоленской области поставили свыше 100 единиц современного оборудования, четыре автомобиля и построили шесть фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале. На модернизацию системы здравоохранения направили порядка 171 миллиона рублей. "Большое внимание уделяем оснащению областного онкодиспансера в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Чтобы повысить качество диагностики и лечения ввели в эксплуатацию семь единиц новой техники: наркозный аппарат, ультразвуковой эндоскоп, хирургический стол и др. Это повысит уровень комфорта для стационарных пациентов и доступность высокотехнологичных медицинских услуг", - написал глава региона. По региональному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" приобретены и запущены в эксплуатацию 69 единиц оборудования. В Смоленской областной клинической больнице теперь есть аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей и стабилоплатформа с биологической обратной связью. В Красный крест поставили новые функциональные кровати и технику для реабилитации. Клиническая больница №1 получила диагностический комплекс для ультразвуковых исследований. "Система здравоохранения важна для каждого человека. Наша задача — сделать ее лучше, внедрить новые технологии, модернизировать медицинские учреждения и создать комфортные условия для пациентов", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20241021/smolensk-1979177153.html
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смоленская область, василий анохин, красный крест
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Красный Крест
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В текущем году в больницы Смоленской области поставили свыше 100 единиц современного оборудования, четыре автомобиля и построили шесть фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале.
На модернизацию системы здравоохранения направили порядка 171 миллиона рублей.
"Большое внимание уделяем оснащению областного онкодиспансера в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Чтобы повысить качество диагностики и лечения ввели в эксплуатацию семь единиц новой техники: наркозный аппарат, ультразвуковой эндоскоп, хирургический стол и др. Это повысит уровень комфорта для стационарных пациентов и доступность высокотехнологичных медицинских услуг", - написал глава региона.
По региональному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" приобретены и запущены в эксплуатацию 69 единиц оборудования. В Смоленской областной клинической больнице теперь есть аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей и стабилоплатформа с биологической обратной связью. В Красный крест
поставили новые функциональные кровати и технику для реабилитации. Клиническая больница №1 получила диагностический комплекс для ультразвуковых исследований.
"Система здравоохранения важна для каждого человека. Наша задача — сделать ее лучше, внедрить новые технологии, модернизировать медицинские учреждения и создать комфортные условия для пациентов", - отметил глава региона.