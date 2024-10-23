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Премьер Чехии подтвердил, что страна поставит Украине 500 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 23.10.2024
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18:12 23.10.2024 (обновлено: 18:22 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/boepripasy-1979643834.html
Премьер Чехии подтвердил, что страна поставит Украине 500 тысяч боеприпасов
Премьер Чехии подтвердил, что страна поставит Украине 500 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 23.10.2024
Премьер Чехии подтвердил, что страна поставит Украине 500 тысяч боеприпасов
Чехия до конца 2024 года выполнит ранее озвученную задачу по поставке Украине 500 тысяч крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов из третьих стран, заверил в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:12
2024-10-23T18:22
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ПРАГА, 23 окт - РИА Новости. Чехия до конца 2024 года выполнит ранее озвученную задачу по поставке Украине 500 тысяч крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов из третьих стран, заверил в среду чешский премьер Петр Фиала. "До конца года мы достигнем цели, которую поставили, это означает (что Украине будет поставлено - ред.) 500 тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов", - сказал Фиала в интервью агентству ЧТК. При этом он особенно высоко оценил сотрудничество Чехии с Данией и Нидерландами в этом вопросе. Премьеры этих трех стран на минувшей неделе на полях саммита ЕС в Брюсселе заявили, что инициатива по боеприпасам должна продолжаться и в 2025 году. При этом в интервью ЧТК Фиала отметил, что вместо конкретной цели в цифрах на следующий год он предпочел бы непрерывность поставок. Фиала также высказался за продолжение военной поддержки Украины в целом и за помощь ей в восстановлении инфраструктуры, прежде всего энергетической, с учетом приближающейся зимы. В начале октября сообщалось, что лишь "более трети" из 500 тысяч боеприпасов, которые обещала поставить Киеву Прага в рамках своей инициативы, достигли Украины. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок. Как ранее сообщил глава чешского МИД Ян Липавский, к инициативе присоединились 18 стран. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240924/snaryady-1974452475.html
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украина, чехия, россия, петр фиала, петр павел, ян липавский, нато, евросоюз, в мире
Украина, Чехия, Россия, Петр Фиала, Петр Павел, Ян Липавский, НАТО, Евросоюз, В мире
Премьер Чехии подтвердил, что страна поставит Украине 500 тысяч боеприпасов

Премьер Фиала: Чехия поставит Украине 500 тысяч боеприпасов до конца года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Фиала
Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Фиала. Архивное фото
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ПРАГА, 23 окт - РИА Новости. Чехия до конца 2024 года выполнит ранее озвученную задачу по поставке Украине 500 тысяч крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов из третьих стран, заверил в среду чешский премьер Петр Фиала.
"До конца года мы достигнем цели, которую поставили, это означает (что Украине будет поставлено - ред.) 500 тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов", - сказал Фиала в интервью агентству ЧТК.
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При этом он особенно высоко оценил сотрудничество Чехии с Данией и Нидерландами в этом вопросе. Премьеры этих трех стран на минувшей неделе на полях саммита ЕС в Брюсселе заявили, что инициатива по боеприпасам должна продолжаться и в 2025 году. При этом в интервью ЧТК Фиала отметил, что вместо конкретной цели в цифрах на следующий год он предпочел бы непрерывность поставок.
Фиала также высказался за продолжение военной поддержки Украины в целом и за помощь ей в восстановлении инфраструктуры, прежде всего энергетической, с учетом приближающейся зимы.
В начале октября сообщалось, что лишь "более трети" из 500 тысяч боеприпасов, которые обещала поставить Киеву Прага в рамках своей инициативы, достигли Украины.
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Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок. Как ранее сообщил глава чешского МИД Ян Липавский, к инициативе присоединились 18 стран.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаЧехияРоссияПетр ФиалаПетр ПавелЯн ЛипавскийНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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