Премьер Чехии подтвердил, что страна поставит Украине 500 тысяч боеприпасов
Премьер Фиала: Чехия поставит Украине 500 тысяч боеприпасов до конца года
Петр Фиала. Архивное фото
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ПРАГА, 23 окт - РИА Новости. Чехия до конца 2024 года выполнит ранее озвученную задачу по поставке Украине 500 тысяч крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов из третьих стран, заверил в среду чешский премьер Петр Фиала.
"До конца года мы достигнем цели, которую поставили, это означает (что Украине будет поставлено - ред.) 500 тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов", - сказал Фиала в интервью агентству ЧТК.
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При этом он особенно высоко оценил сотрудничество Чехии с Данией и Нидерландами в этом вопросе. Премьеры этих трех стран на минувшей неделе на полях саммита ЕС в Брюсселе заявили, что инициатива по боеприпасам должна продолжаться и в 2025 году. При этом в интервью ЧТК Фиала отметил, что вместо конкретной цели в цифрах на следующий год он предпочел бы непрерывность поставок.
Фиала также высказался за продолжение военной поддержки Украины в целом и за помощь ей в восстановлении инфраструктуры, прежде всего энергетической, с учетом приближающейся зимы.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок. Как ранее сообщил глава чешского МИД Ян Липавский, к инициативе присоединились 18 стран.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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