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Страны БРИКС поприветствовали инициативу России о создании зерновой биржи - РИА Новости, 23.10.2024
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16:41 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/birzha-1979607631.html
Страны БРИКС поприветствовали инициативу России о создании зерновой биржи
Страны БРИКС поприветствовали инициативу России о создании зерновой биржи - РИА Новости, 23.10.2024
Страны БРИКС поприветствовали инициативу России о создании зерновой биржи
Лидеры стран БРИКС приветствуют инициативу России о создании зерновой биржи БРИКС и ее развитии, в том числе с охватом других секторов агропромышленного... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:41
2024-10-23T16:41
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС приветствуют инициативу России о создании зерновой биржи БРИКС и ее развитии, в том числе с охватом других секторов агропромышленного комплекса. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы приветствуем инициативу российской стороны по созданию в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки (Зерновой биржи БРИКС) и ее последующему развитию, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства", - говорится в документе.
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россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире

Страны БРИКС поприветствовали инициативу России о создании зерновой биржи

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС приветствуют инициативу России о создании зерновой биржи БРИКС и ее развитии, в том числе с охватом других секторов агропромышленного комплекса. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля.
"Мы приветствуем инициативу российской стороны по созданию в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки (Зерновой биржи БРИКС) и ее последующему развитию, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства", - говорится в документе.
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