https://ria.ru/20241023/birzha-1979607631.html

Страны БРИКС поприветствовали инициативу России о создании зерновой биржи

Страны БРИКС поприветствовали инициативу России о создании зерновой биржи - РИА Новости, 23.10.2024

Страны БРИКС поприветствовали инициативу России о создании зерновой биржи

Лидеры стран БРИКС приветствуют инициативу России о создании зерновой биржи БРИКС и ее развитии, в том числе с охватом других секторов агропромышленного... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:41

2024-10-23T16:41

2024-10-23T16:41

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брикс

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в мире

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС приветствуют инициативу России о создании зерновой биржи БРИКС и ее развитии, в том числе с охватом других секторов агропромышленного комплекса. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы приветствуем инициативу российской стороны по созданию в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки (Зерновой биржи БРИКС) и ее последующему развитию, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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