https://ria.ru/20241023/biougroza-1979492753.html

Мурашко заявил о росте биологических угроз во всем мире

Мурашко заявил о росте биологических угроз во всем мире - РИА Новости, 23.10.2024

Мурашко заявил о росте биологических угроз во всем мире

Рост биологических угроз, связанных с изменением свойств и форм патогенов, а также с распространением новых инфекций, наблюдается во всем мире, заявил министр... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:02

2024-10-23T10:02

2024-10-23T10:02

общество

здоровье - общество

россия

москва

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Рост биологических угроз, связанных с изменением свойств и форм патогенов, а также с распространением новых инфекций, наблюдается во всем мире, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Всероссийская конференция "Актуальные вопросы профилактики инфекционных и неинфекционных болезней: эпидемиологические, организационные и гигиенические аспекты" проходит в Москве 23-25 октября. "Сегодня во всем мире наблюдается рост биологических угроз, связанных с изменением свойств и форм патогенов, возникновением и распространением новых инфекций, ростом резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам", - говорится в приветствии Мурашко участникам форума. Министр отметил, что большие надежды по обеспечению биологической безопасности возлагаются на кадровый потенциал специалистов медико-профилактического профиля. "Не вызывает сомнений необходимость повышения готовности медицинских организаций к реагированию и эффективным действиям в условиях чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемического характера, в том числе обеспечение изоляции, маршрутизации, поточности, функционального зонирования для защиты медицинских работников, пациентов и населения", - подчеркнул Мурашко. По его словам, особую роль в системе защиты населения от инфекционных болезней имеет вакцинопрофилактика. Благодаря вакцинации удалось в сотни и тысячи раз снизить заболеваемость, в частности, корью, коклюшем и дифтерией, отметил он.

https://ria.ru/20240925/griby-1974449032.html

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, москва, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)