Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны Белоруссии рассказали о цели визита Белоусова - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
10:02 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/belousov-1979492501.html
В Минобороны Белоруссии рассказали о цели визита Белоусова
В Минобороны Белоруссии рассказали о цели визита Белоусова - РИА Новости, 23.10.2024
В Минобороны Белоруссии рассказали о цели визита Белоусова
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ, сообщает белорусское... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:02
2024-10-23T10:02
союзное государство
россия
минск
белоруссия
андрей белоусов
виктор хренин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500569_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_48f94fbddc208a8142e5a92e9e689342.jpg
МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ, сообщает белорусское оборонное ведомство. "Под председательством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина в Минске пройдет заседание совместной коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. Для участия в мероприятии в Минск прибыл министр обороны России Андрей Белоусов", - сообщает ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что с 2018 года это первое заседание в таком формате на территории Белоруссии. "В ходе заседания коллегии предстоит обменяться мнениями и принять решения по важным вопросам совместной оборонной политики, расширении военного сотрудничества между вооруженными силами на благо обеспечения военной безопасности Союзного государства", - сообщает министерство обороны Белоруссии.
https://ria.ru/20241009/belousov-1977218341.html
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500569_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_5f5a31a460e491c4bd7df9077eacdbe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, минск, белоруссия, андрей белоусов, виктор хренин
Союзное государство, Россия, Минск, Белоруссия, Андрей Белоусов, Виктор Хренин
В Минобороны Белоруссии рассказали о цели визита Белоусова

МО Белоруссии: Белоусов и Хренин обсудят вопросы совместной оборонной политики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ, сообщает белорусское оборонное ведомство.
"Под председательством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина в Минске пройдет заседание совместной коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. Для участия в мероприятии в Минск прибыл министр обороны России Андрей Белоусов", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что с 2018 года это первое заседание в таком формате на территории Белоруссии.
"В ходе заседания коллегии предстоит обменяться мнениями и принять решения по важным вопросам совместной оборонной политики, расширении военного сотрудничества между вооруженными силами на благо обеспечения военной безопасности Союзного государства", - сообщает министерство обороны Белоруссии.
Все сделаем – Белоусов пообещал помочь раненому в зоне СВО военному - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Стало известно, что Белоусов шепотом сказал раненому бойцу
9 октября, 15:05
 
Союзное государствоРоссияМинскБелоруссияАндрей БелоусовВиктор Хренин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала