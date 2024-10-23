https://ria.ru/20241023/belousov-1979492501.html

В Минобороны Белоруссии рассказали о цели визита Белоусова

В Минобороны Белоруссии рассказали о цели визита Белоусова - РИА Новости, 23.10.2024

В Минобороны Белоруссии рассказали о цели визита Белоусова

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ, сообщает белорусское... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:02

2024-10-23T10:02

2024-10-23T10:02

союзное государство

россия

минск

белоруссия

андрей белоусов

виктор хренин

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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ, сообщает белорусское оборонное ведомство. "Под председательством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина в Минске пройдет заседание совместной коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. Для участия в мероприятии в Минск прибыл министр обороны России Андрей Белоусов", - сообщает ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что с 2018 года это первое заседание в таком формате на территории Белоруссии. "В ходе заседания коллегии предстоит обменяться мнениями и принять решения по важным вопросам совместной оборонной политики, расширении военного сотрудничества между вооруженными силами на благо обеспечения военной безопасности Союзного государства", - сообщает министерство обороны Белоруссии.

https://ria.ru/20241009/belousov-1977218341.html

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россия, минск, белоруссия, андрей белоусов, виктор хренин