https://ria.ru/20241023/belousov-1979492501.html
В Минобороны Белоруссии рассказали о цели визита Белоусова
В Минобороны Белоруссии рассказали о цели визита Белоусова - РИА Новости, 23.10.2024
В Минобороны Белоруссии рассказали о цели визита Белоусова
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ, сообщает белорусское... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:02
2024-10-23T10:02
2024-10-23T10:02
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ, сообщает белорусское оборонное ведомство. "Под председательством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина в Минске пройдет заседание совместной коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. Для участия в мероприятии в Минск прибыл министр обороны России Андрей Белоусов", - сообщает ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что с 2018 года это первое заседание в таком формате на территории Белоруссии. "В ходе заседания коллегии предстоит обменяться мнениями и принять решения по важным вопросам совместной оборонной политики, расширении военного сотрудничества между вооруженными силами на благо обеспечения военной безопасности Союзного государства", - сообщает министерство обороны Белоруссии.
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россия, минск, белоруссия, андрей белоусов, виктор хренин
Союзное государство, Россия, Минск, Белоруссия, Андрей Белоусов, Виктор Хренин
В Минобороны Белоруссии рассказали о цели визита Белоусова
МО Белоруссии: Белоусов и Хренин обсудят вопросы совместной оборонной политики