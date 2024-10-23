https://ria.ru/20241023/belousov-1979487926.html
Белоусов прибыл с рабочим визитом в Минск
Белоусов прибыл с рабочим визитом в Минск - РИА Новости, 23.10.2024
Белоусов прибыл с рабочим визитом в Минск
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в среду прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в заседании совместной коллегии военных ведомств России и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T09:50
2024-10-23T09:50
2024-10-23T09:50
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минск
белоруссия
андрей белоусов
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в среду прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, сообщает Минобороны России. "В ходе заседания члены совместной коллегии обсудят подходы к формированию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства", - сказано в сообщении. "Кроме того, стороны подведут итоги совместной деятельности, а также обсудят мероприятия двустороннего военного сотрудничества по линии оборонных ведомств на 2025 год", - информирует министерство.
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россия, минск, белоруссия, андрей белоусов
Союзное государство, Россия, Минск, Белоруссия, Андрей Белоусов
Белоусов прибыл с рабочим визитом в Минск
Белоусов в Минске обсудит обеспечение безопасности Союзного государства