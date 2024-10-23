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Белоруссия и Россия определили перспективы военного сотрудничества - РИА Новости, 23.10.2024
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11:40 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/belorussiya-1979515547.html
Белоруссия и Россия определили перспективы военного сотрудничества
Белоруссия и Россия определили перспективы военного сотрудничества - РИА Новости, 23.10.2024
Белоруссия и Россия определили перспективы военного сотрудничества
Министерства обороны Белоруссии и РФ на совместной коллегии в Минске четко определили перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере, сообщил глава... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:40
2024-10-23T11:40
белоруссия
россия
минск
виктор хренин
политика
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Министерства обороны Белоруссии и РФ на совместной коллегии в Минске четко определили перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере, сообщил глава белорусского минобороны Виктор Хренин. "В итоге четко определены перспективы развития российско-белорусского военного сотрудничества", - сказал он, подводя итоги заседания. Министр заявил, что "нет сомнений, что успешное выполнение всех запланированных мероприятий позволит и впредь укреплять обороноспособность Союзного государства".
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белоруссия, россия, минск, виктор хренин, политика
Белоруссия, Россия, Минск, Виктор Хренин, Политика
Белоруссия и Россия определили перспективы военного сотрудничества

Хренин: Россия и Белоруссия четко определили перспективы военного сотрудничества

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России и Белоруссии
Военнослужащие России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Министерства обороны Белоруссии и РФ на совместной коллегии в Минске четко определили перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере, сообщил глава белорусского минобороны Виктор Хренин.
"В итоге четко определены перспективы развития российско-белорусского военного сотрудничества", - сказал он, подводя итоги заседания.
Министр заявил, что "нет сомнений, что успешное выполнение всех запланированных мероприятий позволит и впредь укреплять обороноспособность Союзного государства".
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БелоруссияРоссияМинскВиктор ХренинПолитика
 
 
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