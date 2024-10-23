https://ria.ru/20241023/belorussiya-1979515547.html

Белоруссия и Россия определили перспективы военного сотрудничества

Белоруссия и Россия определили перспективы военного сотрудничества - РИА Новости, 23.10.2024

Белоруссия и Россия определили перспективы военного сотрудничества

Министерства обороны Белоруссии и РФ на совместной коллегии в Минске четко определили перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере, сообщил глава... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:40

2024-10-23T11:40

2024-10-23T11:40

белоруссия

россия

минск

виктор хренин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893647889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7fa9a464787a2e11f00894139d237f9.jpg

МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Министерства обороны Белоруссии и РФ на совместной коллегии в Минске четко определили перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере, сообщил глава белорусского минобороны Виктор Хренин. "В итоге четко определены перспективы развития российско-белорусского военного сотрудничества", - сказал он, подводя итоги заседания. Министр заявил, что "нет сомнений, что успешное выполнение всех запланированных мероприятий позволит и впредь укреплять обороноспособность Союзного государства".

https://ria.ru/20240623/oruzhie-1954920332.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, минск, виктор хренин, политика