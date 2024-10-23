https://ria.ru/20241023/belorussiya-1979515547.html
Белоруссия и Россия определили перспективы военного сотрудничества
Белоруссия и Россия определили перспективы военного сотрудничества - РИА Новости, 23.10.2024
Белоруссия и Россия определили перспективы военного сотрудничества
Министерства обороны Белоруссии и РФ на совместной коллегии в Минске четко определили перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере, сообщил глава... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:40
2024-10-23T11:40
2024-10-23T11:40
белоруссия
россия
минск
виктор хренин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893647889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7fa9a464787a2e11f00894139d237f9.jpg
МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Министерства обороны Белоруссии и РФ на совместной коллегии в Минске четко определили перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере, сообщил глава белорусского минобороны Виктор Хренин. "В итоге четко определены перспективы развития российско-белорусского военного сотрудничества", - сказал он, подводя итоги заседания. Министр заявил, что "нет сомнений, что успешное выполнение всех запланированных мероприятий позволит и впредь укреплять обороноспособность Союзного государства".
https://ria.ru/20240623/oruzhie-1954920332.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893647889_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_45ed167e9856d040cd9ac2116dac053e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, минск, виктор хренин, политика
Белоруссия, Россия, Минск, Виктор Хренин, Политика
Белоруссия и Россия определили перспективы военного сотрудничества
Хренин: Россия и Белоруссия четко определили перспективы военного сотрудничества