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Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии - РИА Новости, 23.10.2024
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10:41 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/belorussiya-1979500411.html
Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии
Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии - РИА Новости, 23.10.2024
Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии
Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания, адаптированная к новым военно-политическим реалиям, предусматривает возможность применения ядерного... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:41
2024-10-23T10:41
россия
белоруссия
минск
андрей белоусов
безопасность
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания, адаптированная к новым военно-политическим реалиям, предусматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И адаптации её к новым реалиям. В том числе, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, которая проходит в Минске.
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россия, белоруссия, минск, андрей белоусов, безопасность
Россия, Белоруссия, Минск, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии

Белоусов: Россия допускает применение ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания, адаптированная к новым военно-политическим реалиям, предусматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И адаптации её к новым реалиям. В том числе, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, которая проходит в Минске.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
 
РоссияБелоруссияМинскАндрей БелоусовБезопасность
 
 
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