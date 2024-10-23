https://ria.ru/20241023/belorussiya-1979500411.html
Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии
Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии - РИА Новости, 23.10.2024
Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии
Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания, адаптированная к новым военно-политическим реалиям, предусматривает возможность применения ядерного... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:41
2024-10-23T10:41
2024-10-23T10:41
россия
белоруссия
минск
андрей белоусов
безопасность
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания, адаптированная к новым военно-политическим реалиям, предусматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И адаптации её к новым реалиям. В том числе, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, которая проходит в Минске.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, минск, андрей белоусов, безопасность
Россия, Белоруссия, Минск, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии
Белоусов: Россия допускает применение ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии
МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания, адаптированная к новым военно-политическим реалиям, предусматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И адаптации её к новым реалиям. В том числе, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, которая проходит в Минске.