https://ria.ru/20241023/belorussiya-1979500411.html

Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии

Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии - РИА Новости, 23.10.2024

Белоусов: Россия может применить ЯО в ответ на агрессию против Белоруссии

Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания, адаптированная к новым военно-политическим реалиям, предусматривает возможность применения ядерного... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:41

2024-10-23T10:41

2024-10-23T10:41

россия

белоруссия

минск

андрей белоусов

безопасность

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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания, адаптированная к новым военно-политическим реалиям, предусматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И адаптации её к новым реалиям. В том числе, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, которая проходит в Минске.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, минск, андрей белоусов, безопасность