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Правительство Белоруссии продлило лицензирование вывоза льноволокна - РИА Новости, 23.10.2024
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01:27 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/belorussiya-1979449757.html
Правительство Белоруссии продлило лицензирование вывоза льноволокна
Правительство Белоруссии продлило лицензирование вывоза льноволокна - РИА Новости, 23.10.2024
Правительство Белоруссии продлило лицензирование вывоза льноволокна
Правительство Белоруссии своим постановлением решило ввести еще на полгода лицензирование вывоза из страны белорусского льноволокна, говорится в опубликованном... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T01:27
2024-10-23T01:27
экономика
белоруссия
евразийский экономический союз
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением решило ввести еще на полгода лицензирование вывоза из страны белорусского льноволокна, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале документе. "Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами … осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС льноволокна, происходящего с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, льноволокна, происходящего с территории Республики Беларусь, при его помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в постановлении. Документ прописывает порядок выдачи лицензии, устанавливает основания для отказа в ее выдаче. В частности, основанием для отказа может быть невыполнение по соответствующей области графика поставки льноволокна в счет государственных нужд и необходимость удовлетворения потребности Белоруссии в льноволокне. Действие постановления не распространяется на льноволокно, перемещаемое в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Белоруссии. Постановление действует в течение шести месяцев после его официального опубликования. В апреле правительство Белоруссии вводило на полгода лицензирование экспорта белорусского льноволокна. Власти республики в конце июля 2022 года ввели лицензирование экспорта белорусского льноволокна на полгода. Затем аналогичные решения принимались в марте и сентябре прошлого года.
https://ria.ru/20240306/zapad-1931401186.html
https://ria.ru/20240508/belorussiya-1944575155.html
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экономика, белоруссия, евразийский экономический союз
Экономика, Белоруссия, Евразийский экономический союз
Правительство Белоруссии продлило лицензирование вывоза льноволокна

Правительство Белоруссии продлило лицензирование вывоза льноволокна на полгода

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением решило ввести еще на полгода лицензирование вывоза из страны белорусского льноволокна, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале документе.
"Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами … осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС льноволокна, происходящего с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, льноволокна, происходящего с территории Республики Беларусь, при его помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в постановлении.
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Документ прописывает порядок выдачи лицензии, устанавливает основания для отказа в ее выдаче. В частности, основанием для отказа может быть невыполнение по соответствующей области графика поставки льноволокна в счет государственных нужд и необходимость удовлетворения потребности Белоруссии в льноволокне.
Действие постановления не распространяется на льноволокно, перемещаемое в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Белоруссии.
Постановление действует в течение шести месяцев после его официального опубликования.
В апреле правительство Белоруссии вводило на полгода лицензирование экспорта белорусского льноволокна. Власти республики в конце июля 2022 года ввели лицензирование экспорта белорусского льноволокна на полгода. Затем аналогичные решения принимались в марте и сентябре прошлого года.
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