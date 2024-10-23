https://ria.ru/20241023/belorussiya-1979449757.html

Правительство Белоруссии продлило лицензирование вывоза льноволокна

Правительство Белоруссии продлило лицензирование вывоза льноволокна - РИА Новости, 23.10.2024

Правительство Белоруссии продлило лицензирование вывоза льноволокна

Правительство Белоруссии своим постановлением решило ввести еще на полгода лицензирование вывоза из страны белорусского льноволокна, говорится в опубликованном... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T01:27

2024-10-23T01:27

2024-10-23T01:27

экономика

белоруссия

евразийский экономический союз

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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением решило ввести еще на полгода лицензирование вывоза из страны белорусского льноволокна, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале документе. "Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами … осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС льноволокна, происходящего с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, льноволокна, происходящего с территории Республики Беларусь, при его помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в постановлении. Документ прописывает порядок выдачи лицензии, устанавливает основания для отказа в ее выдаче. В частности, основанием для отказа может быть невыполнение по соответствующей области графика поставки льноволокна в счет государственных нужд и необходимость удовлетворения потребности Белоруссии в льноволокне. Действие постановления не распространяется на льноволокно, перемещаемое в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Белоруссии. Постановление действует в течение шести месяцев после его официального опубликования. В апреле правительство Белоруссии вводило на полгода лицензирование экспорта белорусского льноволокна. Власти республики в конце июля 2022 года ввели лицензирование экспорта белорусского льноволокна на полгода. Затем аналогичные решения принимались в марте и сентябре прошлого года.

https://ria.ru/20240306/zapad-1931401186.html

https://ria.ru/20240508/belorussiya-1944575155.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белоруссия, евразийский экономический союз