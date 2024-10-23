https://ria.ru/20241023/barsy-1979454626.html

Эксперт рассказал, как сохранить снежных барсов

Эксперт рассказал, как сохранить снежных барсов - РИА Новости, 23.10.2024

Эксперт рассказал, как сохранить снежных барсов

Чтобы создать условия для размножения снежных барсов, необходимо развивать систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и усиливать охрану там, где на... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:23

2024-10-23T03:23

2024-10-23T08:53

кош-агачский район

окинский район

россия

международный союз охраны природы

общество

снежный барс

животные

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Чтобы создать условия для размножения снежных барсов, необходимо развивать систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и усиливать охрану там, где на хищника ведется охота, заявил РИА Новости эксперт фонда "Природа и люди" Александр Карнаухов. Международный день снежного барса отмечается 23 октября. "Чтобы сохранить имеющуюся численность и создать условия для их размножения и увеличения группировок, необходим комплекс мер. Во-первых, важно создавать и развивать систему ООПТ именно там, где это нужно для сохранения снежного барса", —сказал Карнаухов. Эксперт отнес к таким территориям хребет Чихачева в Кош-Агачском районе Республики Алтай и Восточный Саян в Окинском районе Республики Бурятия. "Во-вторых, необходимо усиливать территориальную охрану в общедоступных угодьях, где население ведет охоту на охотничьи виды, так как снежный барс обитает в том числе и за пределами ООПТ", — добавил Карнаухов. Также, по его словам, необходимо контролировать рост численности домашнего скота, следить за состоянием пастбищ и не допускать усиления конкуренции за пастбища с дикими копытными, поскольку интенсивно развивающееся скотоводство опосредованно приводит к истощению кормовой базы ирбиса. "Из-за того, что снежному барсу нечем питаться, начинают происходить нападения хищников на домашний скот, который зачастую находится на свободном выпасе без чабана. Итогом становится конфликт между хищником и человеком", — сказал Карнаухов. Эксперт считает, что местное население можно и нужно вовлекать в охрану вида для получения обратной связи, предотвращения конфликтов и пресечения браконьерства. Снежный барс (ирбис) — единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около четырех тысяч снежных барсов. По последним данным Центра по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис", всего в России 87 снежных барсов. Больше всего этих хищников в Республике Алтай — 54, в Туве их 15, в Красноярском крае — 11, а в Бурятии — 7.

https://ria.ru/20241014/ischeznovenie-1977873308.html

https://ria.ru/20240423/barsy-1941872155.html

https://ria.ru/20240627/golosovanie-1955887932.html

кош-агачский район

окинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кош-агачский район, окинский район, россия, международный союз охраны природы, общество, снежный барс, животные