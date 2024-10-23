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Под Ростовом мужчину задержали по делу об использовании рабского труда - РИА Новости, 23.10.2024
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16:54 23.10.2024 (обновлено: 17:01 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/azov-1979612437.html
Под Ростовом мужчину задержали по делу об использовании рабского труда
Под Ростовом мужчину задержали по делу об использовании рабского труда - РИА Новости, 23.10.2024
Под Ростовом мужчину задержали по делу об использовании рабского труда
Правоохранители задержали жителя Азова Ростовской области, подозреваемого по делу об использовании рабского труда, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:54
2024-10-23T17:01
происшествия
ростовская область
россия
азов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Азова Ростовской области, подозреваемого по делу об использовании рабского труда, сообщает СУСК России по региону. Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что жителей Ростовской области незаконно удерживают и используют их труд на одной из ферм Аксайского района. Ежедневно они вынуждены были бесплатно выполнять тяжелые работы на сельхозполях. Было возбуждено уголовное дело. "В ходе следственных действий и оперативных мероприятий следователями следственного управления СКР по Ростовской области в порядке ст. 91 УПК РФ задержан житель города Азова Ростовской области, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда)", - говорится в сообщении. С участием подозреваемого выполняются следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
https://ria.ru/20241016/khakasiya-1978259362.html
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, россия, азов
Происшествия, Ростовская область, Россия, Азов
Под Ростовом мужчину задержали по делу об использовании рабского труда

СК: под Ростовом мужчину задержали по делу об использовании рабского труда

© Фото : СУ СК России по Ростовской области/TelegramДопрос задержанных за использование рабского труда
Допрос задержанных за использование рабского труда - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : СУ СК России по Ростовской области/Telegram
Допрос задержанных за использование рабского труда
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Азова Ростовской области, подозреваемого по делу об использовании рабского труда, сообщает СУСК России по региону.
Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что жителей Ростовской области незаконно удерживают и используют их труд на одной из ферм Аксайского района. Ежедневно они вынуждены были бесплатно выполнять тяжелые работы на сельхозполях. Было возбуждено уголовное дело.
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"В ходе следственных действий и оперативных мероприятий следователями следственного управления СКР по Ростовской области в порядке ст. 91 УПК РФ задержан житель города Азова Ростовской области, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда)", - говорится в сообщении.
С участием подозреваемого выполняются следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
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