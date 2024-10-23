https://ria.ru/20241023/azov-1979612437.html

Под Ростовом мужчину задержали по делу об использовании рабского труда

Под Ростовом мужчину задержали по делу об использовании рабского труда - РИА Новости, 23.10.2024

Под Ростовом мужчину задержали по делу об использовании рабского труда

Правоохранители задержали жителя Азова Ростовской области, подозреваемого по делу об использовании рабского труда, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:54

2024-10-23T16:54

2024-10-23T17:01

происшествия

ростовская область

россия

азов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Азова Ростовской области, подозреваемого по делу об использовании рабского труда, сообщает СУСК России по региону. Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что жителей Ростовской области незаконно удерживают и используют их труд на одной из ферм Аксайского района. Ежедневно они вынуждены были бесплатно выполнять тяжелые работы на сельхозполях. Было возбуждено уголовное дело. "В ходе следственных действий и оперативных мероприятий следователями следственного управления СКР по Ростовской области в порядке ст. 91 УПК РФ задержан житель города Азова Ростовской области, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда)", - говорится в сообщении. С участием подозреваемого выполняются следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

https://ria.ru/20241016/khakasiya-1978259362.html

https://ria.ru/20240930/rabstvo-1975422548.html

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происшествия, ростовская область, россия, азов