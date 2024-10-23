Под Ростовом мужчину задержали по делу об использовании рабского труда
СК: под Ростовом мужчину задержали по делу об использовании рабского труда
© Фото : СУ СК России по Ростовской области/TelegramДопрос задержанных за использование рабского труда
Допрос задержанных за использование рабского труда
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Азова Ростовской области, подозреваемого по делу об использовании рабского труда, сообщает СУСК России по региону.
Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что жителей Ростовской области незаконно удерживают и используют их труд на одной из ферм Аксайского района. Ежедневно они вынуждены были бесплатно выполнять тяжелые работы на сельхозполях. Было возбуждено уголовное дело.
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"В ходе следственных действий и оперативных мероприятий следователями следственного управления СКР по Ростовской области в порядке ст. 91 УПК РФ задержан житель города Азова Ростовской области, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда)", - говорится в сообщении.
С участием подозреваемого выполняются следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
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