"Артек" летом посетили более тысячи детей из 68 стран
"Артек" несмотря на санкции посетили более тысячи детей из 68 стран
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУченики возле школы на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму
Ученики возле школы на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" в Крыму в летние смены посетили более 1 тысячи детей из 68 иностранных государств, в том числе стран Запада, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
"За период летней оздоровительной кампании 2024 года Международный детский центр "Артек" принял на отдых 12 073 ребенка, из них 1 015 детей из 68 иностранных государств" , - сообщили в "Артеке".
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"Несмотря ни на какие санкции, на препятствия, которые преподносят нам наши "друзья", "Артек" будет всегда открыт для детей со всего мира... В "Артеке" ребята проявляют свои лучшие качества и способности, знакомятся с культурными традициями разных стран, узнают Россию. А главное – их объединяет дружба", - приводит слова директора центра Константина Федоренко пресс-служба центра.
Международный детский центр "Артек", находящийся в ведении министерства просвещения РФ, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.
С 2014 года, после перехода Крыма в состав Российской Федерации, "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Республике Крым. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Всего с начала года "Артек" принял 33 тысячи 391 ребенка, а с 2014 года - около 340 тысяч детей.