https://ria.ru/20241023/artek-1979470583.html

"Артек" летом посетили более тысячи детей из 68 стран

"Артек" летом посетили более тысячи детей из 68 стран - РИА Новости, 23.10.2024

"Артек" летом посетили более тысячи детей из 68 стран

Международный детский центр "Артек" в Крыму в летние смены посетили более 1 тысячи детей из 68 иностранных государств, в том числе стран Запада, сообщили РИА... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T07:39

2024-10-23T07:39

2024-10-23T07:39

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германия

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артек

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" в Крыму в летние смены посетили более 1 тысячи детей из 68 иностранных государств, в том числе стран Запада, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. "За период летней оздоровительной кампании 2024 года Международный детский центр "Артек" принял на отдых 12 073 ребенка, из них 1 015 детей из 68 иностранных государств" , - сообщили в "Артеке". В Крым приехали дети из Германии, Греции, Италии, Канады, США, Кореи, Китая и многих других европейских, африканских и азиатских стран. "Несмотря ни на какие санкции, на препятствия, которые преподносят нам наши "друзья", "Артек" будет всегда открыт для детей со всего мира... В "Артеке" ребята проявляют свои лучшие качества и способности, знакомятся с культурными традициями разных стран, узнают Россию. А главное – их объединяет дружба", - приводит слова директора центра Константина Федоренко пресс-служба центра. Международный детский центр "Артек", находящийся в ведении министерства просвещения РФ, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. С 2014 года, после перехода Крыма в состав Российской Федерации, "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Республике Крым. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Всего с начала года "Артек" принял 33 тысячи 391 ребенка, а с 2014 года - около 340 тысяч детей.

https://ria.ru/20240721/artek-1961003370.html

https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955117509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, греция, артек, общество