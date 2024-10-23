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"Артек" летом посетили более тысячи детей из 68 стран - РИА Новости, 23.10.2024
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07:39 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/artek-1979470583.html
"Артек" летом посетили более тысячи детей из 68 стран
"Артек" летом посетили более тысячи детей из 68 стран - РИА Новости, 23.10.2024
"Артек" летом посетили более тысячи детей из 68 стран
Международный детский центр "Артек" в Крыму в летние смены посетили более 1 тысячи детей из 68 иностранных государств, в том числе стран Запада, сообщили РИА... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:39
2024-10-23T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" в Крыму в летние смены посетили более 1 тысячи детей из 68 иностранных государств, в том числе стран Запада, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. "За период летней оздоровительной кампании 2024 года Международный детский центр "Артек" принял на отдых 12 073 ребенка, из них 1 015 детей из 68 иностранных государств" , - сообщили в "Артеке". В Крым приехали дети из Германии, Греции, Италии, Канады, США, Кореи, Китая и многих других европейских, африканских и азиатских стран. "Несмотря ни на какие санкции, на препятствия, которые преподносят нам наши "друзья", "Артек" будет всегда открыт для детей со всего мира... В "Артеке" ребята проявляют свои лучшие качества и способности, знакомятся с культурными традициями разных стран, узнают Россию. А главное – их объединяет дружба", - приводит слова директора центра Константина Федоренко пресс-служба центра. Международный детский центр "Артек", находящийся в ведении министерства просвещения РФ, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. С 2014 года, после перехода Крыма в состав Российской Федерации, "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Республике Крым. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Всего с начала года "Артек" принял 33 тысячи 391 ребенка, а с 2014 года - около 340 тысяч детей.
https://ria.ru/20240721/artek-1961003370.html
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955117509.html
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Россия, Германия, Греция, Артек, Общество
"Артек" летом посетили более тысячи детей из 68 стран

"Артек" несмотря на санкции посетили более тысячи детей из 68 стран

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУченики возле школы на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму
Ученики возле школы на территории Международного детского центра Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Ученики возле школы на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" в Крыму в летние смены посетили более 1 тысячи детей из 68 иностранных государств, в том числе стран Запада, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
"За период летней оздоровительной кампании 2024 года Международный детский центр "Артек" принял на отдых 12 073 ребенка, из них 1 015 детей из 68 иностранных государств" , - сообщили в "Артеке".
Дети в Международном детском центре Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Дети из 60 стран приехали на международную смену в "Артек"
21 июля, 09:06
В Крым приехали дети из Германии, Греции, Италии, Канады, США, Кореи, Китая и многих других европейских, африканских и азиатских стран.
«
"Несмотря ни на какие санкции, на препятствия, которые преподносят нам наши "друзья", "Артек" будет всегда открыт для детей со всего мира... В "Артеке" ребята проявляют свои лучшие качества и способности, знакомятся с культурными традициями разных стран, узнают Россию. А главное – их объединяет дружба", - приводит слова директора центра Константина Федоренко пресс-служба центра.
Международный детский центр "Артек", находящийся в ведении министерства просвещения РФ, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.
С 2014 года, после перехода Крыма в состав Российской Федерации, "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Республике Крым. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Всего с начала года "Артек" принял 33 тысячи 391 ребенка, а с 2014 года - около 340 тысяч детей.
Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Крыму назвали санкции ЕС против "Артека" высшей степенью цинизма
24 июня, 17:21
 
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