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В Анкаре начали расследование теракта на объекте компании TUSAŞ
В Анкаре начали расследование теракта на объекте компании TUSAŞ - РИА Новости, 23.10.2024
В Анкаре начали расследование теракта на объекте компании TUSAŞ
Генпрокуратура в Анкаре начала расследование теракта на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ, сообщил в среду министр юстиции Йылмаз Тунч. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:56
2024-10-23T16:56
2024-10-23T17:07
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СТАМБУЛ, 23 окт - РИА Новости. Генпрокуратура в Анкаре начала расследование теракта на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ, сообщил в среду министр юстиции Йылмаз Тунч.В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба, сообщили турецкие СМИ."Генпрокуратура Анкары начала расследование подлого теракта, заняться им поручено одному генпрокурору и восьми республиканским прокурорам", - написал Тунч в соцсети X.Телеканал Habertürk отмечал, что в здании могут находиться заложники, время от времени слышна перестрелка.Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
https://ria.ru/20241023/ankara-1979612317.html
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анкара (провинция), в мире, турция, f-16
Анкара (провинция), В мире, Турция, F-16
В Анкаре начали расследование теракта на объекте компании TUSAŞ
Генпрокуратура в Анкаре начала расследование теракта на объекте компании TUSAŞ