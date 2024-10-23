https://ria.ru/20241023/ankara-1979612895.html

В Анкаре начали расследование теракта на объекте компании TUSAŞ

В Анкаре начали расследование теракта на объекте компании TUSAŞ - РИА Новости, 23.10.2024

В Анкаре начали расследование теракта на объекте компании TUSAŞ

Генпрокуратура в Анкаре начала расследование теракта на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ, сообщил в среду министр юстиции Йылмаз Тунч. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:56

2024-10-23T16:56

2024-10-23T17:07

анкара (провинция)

в мире

турция

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979598406_0:403:1231:1095_1920x0_80_0_0_f86abc9db962c53cb2a241b1410c5597.jpg

СТАМБУЛ, 23 окт - РИА Новости. Генпрокуратура в Анкаре начала расследование теракта на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ, сообщил в среду министр юстиции Йылмаз Тунч.В результате теракта в турецкой столице Анкаре есть погибшие и пострадавшие, сообщил ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба, сообщили турецкие СМИ."Генпрокуратура Анкары начала расследование подлого теракта, заняться им поручено одному генпрокурору и восьми республиканским прокурорам", - написал Тунч в соцсети X.Телеканал Habertürk отмечал, что в здании могут находиться заложники, время от времени слышна перестрелка.Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.

https://ria.ru/20241023/ankara-1979612317.html

анкара (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анкара (провинция), в мире, турция, f-16