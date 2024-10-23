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В теракте в Анкаре могла участвовать "группа боевиков", сообщили СМИ - РИА Новости, 23.10.2024
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16:54 23.10.2024 (обновлено: 17:11 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/ankara-1979612317.html
В теракте в Анкаре могла участвовать "группа боевиков", сообщили СМИ
В теракте в Анкаре могла участвовать "группа боевиков", сообщили СМИ - РИА Новости, 23.10.2024
В теракте в Анкаре могла участвовать "группа боевиков", сообщили СМИ
Группа боевиков могла участвовать в теракте в Анкаре, одному-двум из них удалось пробраться внутрь объекта турецкой корпорации TUSAŞ, передает телеканал CNN... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:54
2024-10-23T17:11
в мире
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турция
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СТАМБУЛ, 23 окт - РИА Новости. Группа боевиков могла участвовать в теракте в Анкаре, одному-двум из них удалось пробраться внутрь объекта турецкой корпорации TUSAŞ, передает телеканал CNN Türk.В результате теракта в турецкой столице есть погибшие и пострадавшие, сообщил ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба, сообщили турецкие СМИ."Речь идет о группе террористов. После взрыва автомобиля один-два террориста смогли прорваться внутрь, поэтому продолжается перестрелка", - утверждает телеканал.В свою очередь канал Habertürk опубликовал видео с камер наблюдения, где видно, как боевики вышли из подъехавшего к проходной такси, как минимум два человека с оружием в руках пытаются войти в здание. Также канал показал фотографию одного из нападавших уже внутри здания, при нём, по всей видимости, стрелковое оружие и рюкзак.Телеканал Habertürk отмечает, что в здании могут находиться заложники.Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
https://ria.ru/20241023/ankara-1979612895.html
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353
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60
Боевики, совершившие теракт на промышленном объекте в Анкаре
Группа боевиков могла участвовать в теракте на промышленном объекте в Анкаре, один-два прорвались в здание, передает турецкий Habertürk. Телеканал также показал кадры с боевиками, подъехавшими на такси к проходной компании Tusaş.
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в мире, анкара (провинция), f-16, турция
В мире, Анкара (провинция), F-16, Турция
В теракте в Анкаре могла участвовать "группа боевиков", сообщили СМИ

СМИ: в теракте в Анкаре могла участвовать "группа боевиков"

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СТАМБУЛ, 23 окт - РИА Новости. Группа боевиков могла участвовать в теракте в Анкаре, одному-двум из них удалось пробраться внутрь объекта турецкой корпорации TUSAŞ, передает телеканал CNN Türk.
В результате теракта в турецкой столице есть погибшие и пострадавшие, сообщил ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба, сообщили турецкие СМИ.
Место взрыва в Анкаре - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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"Речь идет о группе террористов. После взрыва автомобиля один-два террориста смогли прорваться внутрь, поэтому продолжается перестрелка", - утверждает телеканал.
В свою очередь канал Habertürk опубликовал видео с камер наблюдения, где видно, как боевики вышли из подъехавшего к проходной такси, как минимум два человека с оружием в руках пытаются войти в здание. Также канал показал фотографию одного из нападавших уже внутри здания, при нём, по всей видимости, стрелковое оружие и рюкзак.
Телеканал Habertürk отмечает, что в здании могут находиться заложники.
Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
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В миреАнкара (провинция)F-16Турция
 
 
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