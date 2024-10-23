Алаудинов сделал новый прогноз о конфликте на Украине
Генерал Алаудинов: ноябрь станет решающим месяцем для СВО
Апти Алаудинов . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Ноябрь станет решающим месяцем для СВО, считает замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
Он отметил, что в настоящее время российские военные продвигаются на всех направлениях фронта, а оборона украинских войск "трещит по швам".
Он отметил, что в настоящее время российские военные продвигаются на всех направлениях фронта, а оборона украинских войск "трещит по швам".
"Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьезный", — выразил мнение Алаудинов.
Позавчера испанская газета El Pais писала, что украинские военные жалуются на бегство сослуживцев с позиций из-за нехватки живой силы.
Позавчера испанская газета El Pais писала, что украинские военные жалуются на бегство сослуживцев с позиций из-за нехватки живой силы.
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