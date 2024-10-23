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Алаудинов сделал новый прогноз о конфликте на Украине - РИА Новости, 23.10.2024
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10:42 23.10.2024 (обновлено: 10:53 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/alaudinov-1979500928.html
Алаудинов сделал новый прогноз о конфликте на Украине
Алаудинов сделал новый прогноз о конфликте на Украине - РИА Новости, 23.10.2024
Алаудинов сделал новый прогноз о конфликте на Украине
Ноябрь станет решающим месяцем для СВО, считает замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. Своим мнением он РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:42
2024-10-23T10:53
россия
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Ноябрь станет решающим месяцем для СВО, считает замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. Своим мнением он поделился в Telegram-канале. Он отметил, что в настоящее время российские военные продвигаются на всех направлениях фронта, а оборона украинских войск "трещит по швам"."Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьезный", — выразил мнение Алаудинов. Позавчера испанская газета El Pais писала, что украинские военные жалуются на бегство сослуживцев с позиций из-за нехватки живой силы.
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россия
Россия
Алаудинов сделал новый прогноз о конфликте на Украине

Генерал Алаудинов: ноябрь станет решающим месяцем для СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Апти Алаудинов . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Ноябрь станет решающим месяцем для СВО, считает замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время российские военные продвигаются на всех направлениях фронта, а оборона украинских войск "трещит по швам".
"Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьезный", — выразил мнение Алаудинов.

Позавчера испанская газета El Pais писала, что украинские военные жалуются на бегство сослуживцев с позиций из-за нехватки живой силы.
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