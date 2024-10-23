https://ria.ru/20241023/alaudinov-1979500928.html

Алаудинов сделал новый прогноз о конфликте на Украине

Алаудинов сделал новый прогноз о конфликте на Украине - РИА Новости, 23.10.2024

Алаудинов сделал новый прогноз о конфликте на Украине

Ноябрь станет решающим месяцем для СВО, считает замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. Своим мнением он РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:42

2024-10-23T10:42

2024-10-23T10:53

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971441572_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_29680ee3359c9861312f2ebe9f4ca0c4.jpg

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Ноябрь станет решающим месяцем для СВО, считает замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. Своим мнением он поделился в Telegram-канале. Он отметил, что в настоящее время российские военные продвигаются на всех направлениях фронта, а оборона украинских войск "трещит по швам"."Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьезный", — выразил мнение Алаудинов. Позавчера испанская газета El Pais писала, что украинские военные жалуются на бегство сослуживцев с позиций из-за нехватки живой силы.

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979158929.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия