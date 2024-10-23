https://ria.ru/20241023/afganistan-1979464483.html

В Афганистане выросло производство пшеницы

В Афганистане выросло производство пшеницы - РИА Новости, 23.10.2024

В Афганистане выросло производство пшеницы

Производство пшеницы в Афганистане по состоянию на конец октября составило 4,83 миллиона метрических тонн, что на 10% выше, чем на ту же дату в прошлом году,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T05:58

2024-10-23T05:58

2024-10-23T13:22

афганистан

кандагар

фарах (провинция)

в мире

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Производство пшеницы в Афганистане по состоянию на конец октября составило 4,83 миллиона метрических тонн, что на 10% выше, чем на ту же дату в прошлом году, сообщило Национальное управление статистики и информации Исламского эмирата. Согласно сообщению, это происходит на фоне острого гуманитарного кризиса, когда более 23 миллионов афганцев сталкиваются с нищетой и голодом. С помощью технологии дистанционного зондирования и интерпретации спутниковых снимков были определены размеры площадей, занятых под выращивание пшеницы по всей стране в 1403 солнечном году (начался 21 марта 2024 года), сообщает управление в своем пресс-релизе. Общая площадь посевов пшеницы составляет 12,2 миллиона гектаров. Учитывая полученные данные, в этом году посевные площади пшеницы составили около 70% от общей площади сельскохозяйственных угодий страны. "Цифры указывают на увеличение площадей орошаемых земель на 2,8%, а площадей, занятых под богарным земледелием, на 8,2% по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной такого увеличения стали своевременные сезонные дожди и отказ от посевов опиумного мака в пользу пшеницы", - отмечается в релизе. Согласно данным управления, большая часть орошаемых земель, занятых под посевы пшеницы, находится в провинциях Гельменд, Кандагар, Фарах и Кундуз, в то время как богарное возделывание этой сельхозкультуры практикуется в провинциях Тахар, Герат, Бадгис и Фарьяб. "Учитывая численность населения, Афганистану в общей сложности требуется около 6,82 миллиона метрических тонн пшеницы, что свидетельствует о нехватке примерно 2 миллионов метрических тонн", - отмечается в документе. Несмотря на положительный рост, заявленный дефицит в 2 миллиона метрических тонн подчеркивает необходимость стратегического планирования для преодоления разрыва между внутренним спросом на пшеницу и ее предложением, обеспечивая стабильность доступности продовольствия для населения, подчеркивается в отчете статистической службы. Во вторник пресс-секретарь министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Мисбахуддин Мустаин заявил представителям СМИ, что в этом году, благодаря труду фермеров, производство пшеницы в стране выросло до 5 миллионов метрических тонн в год.

https://ria.ru/20240405/zerno-1937943662.html

https://ria.ru/20241013/afganistan-1977832619.html

https://ria.ru/20240718/pshenitsa-1960379915.html

афганистан

кандагар

фарах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

афганистан, кандагар, фарах (провинция), в мире