Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане выросло производство пшеницы - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 23.10.2024 (обновлено: 13:22 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/afganistan-1979464483.html
В Афганистане выросло производство пшеницы
В Афганистане выросло производство пшеницы - РИА Новости, 23.10.2024
В Афганистане выросло производство пшеницы
Производство пшеницы в Афганистане по состоянию на конец октября составило 4,83 миллиона метрических тонн, что на 10% выше, чем на ту же дату в прошлом году,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:58
2024-10-23T13:22
афганистан
кандагар
фарах (провинция)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979542459_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_decc76fb1b427e9bc1519849166590a4.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Производство пшеницы в Афганистане по состоянию на конец октября составило 4,83 миллиона метрических тонн, что на 10% выше, чем на ту же дату в прошлом году, сообщило Национальное управление статистики и информации Исламского эмирата. Согласно сообщению, это происходит на фоне острого гуманитарного кризиса, когда более 23 миллионов афганцев сталкиваются с нищетой и голодом. С помощью технологии дистанционного зондирования и интерпретации спутниковых снимков были определены размеры площадей, занятых под выращивание пшеницы по всей стране в 1403 солнечном году (начался 21 марта 2024 года), сообщает управление в своем пресс-релизе. Общая площадь посевов пшеницы составляет 12,2 миллиона гектаров. Учитывая полученные данные, в этом году посевные площади пшеницы составили около 70% от общей площади сельскохозяйственных угодий страны. "Цифры указывают на увеличение площадей орошаемых земель на 2,8%, а площадей, занятых под богарным земледелием, на 8,2% по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной такого увеличения стали своевременные сезонные дожди и отказ от посевов опиумного мака в пользу пшеницы", - отмечается в релизе. Согласно данным управления, большая часть орошаемых земель, занятых под посевы пшеницы, находится в провинциях Гельменд, Кандагар, Фарах и Кундуз, в то время как богарное возделывание этой сельхозкультуры практикуется в провинциях Тахар, Герат, Бадгис и Фарьяб. "Учитывая численность населения, Афганистану в общей сложности требуется около 6,82 миллиона метрических тонн пшеницы, что свидетельствует о нехватке примерно 2 миллионов метрических тонн", - отмечается в документе. Несмотря на положительный рост, заявленный дефицит в 2 миллиона метрических тонн подчеркивает необходимость стратегического планирования для преодоления разрыва между внутренним спросом на пшеницу и ее предложением, обеспечивая стабильность доступности продовольствия для населения, подчеркивается в отчете статистической службы. Во вторник пресс-секретарь министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Мисбахуддин Мустаин заявил представителям СМИ, что в этом году, благодаря труду фермеров, производство пшеницы в стране выросло до 5 миллионов метрических тонн в год.
https://ria.ru/20240405/zerno-1937943662.html
https://ria.ru/20241013/afganistan-1977832619.html
https://ria.ru/20240718/pshenitsa-1960379915.html
афганистан
кандагар
фарах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979542459_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_191bd6fac65c1a75ce9f982d858e47e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
афганистан, кандагар, фарах (провинция), в мире
Афганистан, Кандагар, Фарах (провинция), В мире
В Афганистане выросло производство пшеницы

Власти Афганистана сообщили о росте производства пшеницы на десять процентов

© AP Photo / Ebrahim NorooziРаботники на пшеничном поле в Афганистане
Работники на пшеничном поле в Афганистане - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Работники на пшеничном поле в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Производство пшеницы в Афганистане по состоянию на конец октября составило 4,83 миллиона метрических тонн, что на 10% выше, чем на ту же дату в прошлом году, сообщило Национальное управление статистики и информации Исламского эмирата.
Согласно сообщению, это происходит на фоне острого гуманитарного кризиса, когда более 23 миллионов афганцев сталкиваются с нищетой и голодом.
Российское зерно - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Россия стала для Пакистана главным поставщиком зерна
5 апреля, 05:15
С помощью технологии дистанционного зондирования и интерпретации спутниковых снимков были определены размеры площадей, занятых под выращивание пшеницы по всей стране в 1403 солнечном году (начался 21 марта 2024 года), сообщает управление в своем пресс-релизе. Общая площадь посевов пшеницы составляет 12,2 миллиона гектаров. Учитывая полученные данные, в этом году посевные площади пшеницы составили около 70% от общей площади сельскохозяйственных угодий страны.
"Цифры указывают на увеличение площадей орошаемых земель на 2,8%, а площадей, занятых под богарным земледелием, на 8,2% по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной такого увеличения стали своевременные сезонные дожди и отказ от посевов опиумного мака в пользу пшеницы", - отмечается в релизе.
Согласно данным управления, большая часть орошаемых земель, занятых под посевы пшеницы, находится в провинциях Гельменд, Кандагар, Фарах и Кундуз, в то время как богарное возделывание этой сельхозкультуры практикуется в провинциях Тахар, Герат, Бадгис и Фарьяб.
Мальчик запускает воздушного змея на холме Лента Надир Хан в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Треть населения Афганистана страдает от недоедания, сообщается в отчете
13 октября, 14:49
"Учитывая численность населения, Афганистану в общей сложности требуется около 6,82 миллиона метрических тонн пшеницы, что свидетельствует о нехватке примерно 2 миллионов метрических тонн", - отмечается в документе.
Несмотря на положительный рост, заявленный дефицит в 2 миллиона метрических тонн подчеркивает необходимость стратегического планирования для преодоления разрыва между внутренним спросом на пшеницу и ее предложением, обеспечивая стабильность доступности продовольствия для населения, подчеркивается в отчете статистической службы.
Во вторник пресс-секретарь министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Мисбахуддин Мустаин заявил представителям СМИ, что в этом году, благодаря труду фермеров, производство пшеницы в стране выросло до 5 миллионов метрических тонн в год.
Уборка урожая пшеницы в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Египет договорился о поставках 720 тысяч тонн пшеницы из России, пишут СМИ
18 июля, 00:43
 
АфганистанКандагарФарах (провинция)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала