https://ria.ru/20241023/aeroport-1979650096.html
Аэропорт Бирмингема вернулся к нормальной работе после эвакуации
Аэропорт Бирмингема вернулся к нормальной работе после эвакуации - РИА Новости, 23.10.2024
Аэропорт Бирмингема вернулся к нормальной работе после эвакуации
Международный аэропорт британского города Бирмингем сообщил о постепенном возвращении к нормальной работе после приостановки полетов и эвакуации из-за... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:29
2024-10-23T18:29
2024-10-23T18:54
в мире
бирмингем
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590228398_0:316:2604:1781_1920x0_80_0_0_21b6960ff5f9df7cb8326b64ea7737f0.jpg
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Международный аэропорт британского города Бирмингем сообщил о постепенном возвращении к нормальной работе после приостановки полетов и эвакуации из-за подозрительного транспортного средства. "После расследования полиции работа возвращается к штатному режиму", - говорится в сообщении авиагавани в соцсети X. Полиция региона Западный Мидленд сообщила, что сапёры провели обыск подозрительного транспортного средства и заключили, что оно не представляет угрозы. Ранее аэропорт объявил о приостановке полётов из-за "инцидента". Позднее полиция региона Западный Мидленд сообщила об эвакуации аэропорта на фоне сообщений о подозрительном транспортном средстве.
https://ria.ru/20241023/evakuatsiya-1979626077.html
бирмингем
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590228398_21:0:2457:1827_1920x0_80_0_0_a920e9be66e5bf1d1ac2cc9ba946fe81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бирмингем, происшествия
В мире, Бирмингем, Происшествия
Аэропорт Бирмингема вернулся к нормальной работе после эвакуации
Аэропорт Бирмингема возобновил работу после приостановки полетов и эвакуации