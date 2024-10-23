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Аэропорт Бирмингема вернулся к нормальной работе после эвакуации - РИА Новости, 23.10.2024
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18:29 23.10.2024 (обновлено: 18:54 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/aeroport-1979650096.html
Аэропорт Бирмингема вернулся к нормальной работе после эвакуации
Аэропорт Бирмингема вернулся к нормальной работе после эвакуации - РИА Новости, 23.10.2024
Аэропорт Бирмингема вернулся к нормальной работе после эвакуации
Международный аэропорт британского города Бирмингем сообщил о постепенном возвращении к нормальной работе после приостановки полетов и эвакуации из-за... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:29
2024-10-23T18:54
в мире
бирмингем
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Международный аэропорт британского города Бирмингем сообщил о постепенном возвращении к нормальной работе после приостановки полетов и эвакуации из-за подозрительного транспортного средства. "После расследования полиции работа возвращается к штатному режиму", - говорится в сообщении авиагавани в соцсети X. Полиция региона Западный Мидленд сообщила, что сапёры провели обыск подозрительного транспортного средства и заключили, что оно не представляет угрозы. Ранее аэропорт объявил о приостановке полётов из-за "инцидента". Позднее полиция региона Западный Мидленд сообщила об эвакуации аэропорта на фоне сообщений о подозрительном транспортном средстве.
https://ria.ru/20241023/evakuatsiya-1979626077.html
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в мире, бирмингем, происшествия
В мире, Бирмингем, Происшествия
Аэропорт Бирмингема вернулся к нормальной работе после эвакуации

Аэропорт Бирмингема возобновил работу после приостановки полетов и эвакуации

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании British Airways
Самолет авиакомпании British Airways - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Самолет авиакомпании British Airways. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Международный аэропорт британского города Бирмингем сообщил о постепенном возвращении к нормальной работе после приостановки полетов и эвакуации из-за подозрительного транспортного средства.
"После расследования полиции работа возвращается к штатному режиму", - говорится в сообщении авиагавани в соцсети X.
Полиция региона Западный Мидленд сообщила, что сапёры провели обыск подозрительного транспортного средства и заключили, что оно не представляет угрозы.
Ранее аэропорт объявил о приостановке полётов из-за "инцидента". Позднее полиция региона Западный Мидленд сообщила об эвакуации аэропорта на фоне сообщений о подозрительном транспортном средстве.
Сотрудники английской полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Аэропорт Бирмингема эвакуировали из-за подозрительного автомобиля
Вчера, 17:22
 
В миреБирмингемПроисшествия
 
 
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