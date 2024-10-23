https://ria.ru/20241023/aeroport-1979650096.html

Аэропорт Бирмингема вернулся к нормальной работе после эвакуации

Аэропорт Бирмингема вернулся к нормальной работе после эвакуации - РИА Новости, 23.10.2024

Аэропорт Бирмингема вернулся к нормальной работе после эвакуации

Международный аэропорт британского города Бирмингем сообщил о постепенном возвращении к нормальной работе после приостановки полетов и эвакуации из-за... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:29

2024-10-23T18:29

2024-10-23T18:54

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происшествия

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Международный аэропорт британского города Бирмингем сообщил о постепенном возвращении к нормальной работе после приостановки полетов и эвакуации из-за подозрительного транспортного средства. "После расследования полиции работа возвращается к штатному режиму", - говорится в сообщении авиагавани в соцсети X. Полиция региона Западный Мидленд сообщила, что сапёры провели обыск подозрительного транспортного средства и заключили, что оно не представляет угрозы. Ранее аэропорт объявил о приостановке полётов из-за "инцидента". Позднее полиция региона Западный Мидленд сообщила об эвакуации аэропорта на фоне сообщений о подозрительном транспортном средстве.

https://ria.ru/20241023/evakuatsiya-1979626077.html

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в мире, бирмингем, происшествия