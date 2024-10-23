https://ria.ru/20241023/aeroflot-1979548930.html
"Аэрофлот" стал официальным перевозчиком Русского географического общества
"Аэрофлот" стал официальным перевозчиком Русского географического общества - РИА Новости, 23.10.2024
"Аэрофлот" стал официальным перевозчиком Русского географического общества
"Аэрофлот" и Русское географическое общество (РГО) подписали соглашение о сотрудничестве; авиакомпания получила статус "Официальный перевозчик РГО", сообщает... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:48
2024-10-23T13:48
2024-10-23T13:48
россия
калининград
курильские острова
аэрофлот
русское географическое общество
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" и Русское географическое общество (РГО) подписали соглашение о сотрудничестве; авиакомпания получила статус "Официальный перевозчик РГО", сообщает пресс-служба российского перевозчика. Партнеров объединила тема познания природных и исторических достопримечательностей России через путешествия. "Аэрофлот" на протяжении многих лет оказывает всестороннюю поддержку проектам Русского географического общества, в том числе реализуя совместные инициативы в просветительской деятельности. Новый статус официального перевозчика РГО — это большая честь и ответственность для нас. Через данное партнерство мы усиливаем наш вклад в развитие российской науки, внутреннего туризма и экономики регионов. Надеемся, что благодаря нашей совместной работе с РГО будет совершено немало открытий, а россияне получат возможность больше путешествовать по родной стране, знакомиться с уникальной природой и самобытной культурой разных регионов", - цитирует пресс-служба слова генерального директора авиакомпании Сергея Александровского. "Аэрофлот" будет перевозить экспедиции РГО по всей России. География охватывает значительную часть территории страны: исследовательские работы проводятся от Калининграда до Курильских островов, от высокоширотной Арктики до Крыма. Задачи большинства экспедиционных проектов — изучение туристического потенциала регионов и разработка уникальных маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы российской авиакомпании. "Экспедиции РГО — способ изучения самой большой страны мира, которую мы продолжаем открывать. Главная цель экспедиционных проектов, которые ежегодно охватывают большинство регионов России, — актуализация географических данных, систематизация и передача новых знаний, привлечение к научным и поисковым мероприятиям молодых специалистов и добровольцев. Партнерство с "Аэрофлотом" сокращает расстояния до мест проведения экспедиций, тем более что в следующем году мы планируем расширить нашу исследовательскую географию", - привели в РГО слова вице-президента Артем Манукяна.
https://ria.ru/20241018/aeroflot-1978735252.html
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россия, калининград, курильские острова, аэрофлот, русское географическое общество
Россия, Калининград, Курильские острова, Аэрофлот, Русское географическое общество
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" и Русское географическое общество (РГО) подписали соглашение о сотрудничестве; авиакомпания получила статус "Официальный перевозчик РГО", сообщает пресс-служба российского перевозчика.
Партнеров объединила тема познания природных и исторических достопримечательностей России
через путешествия.
"Аэрофлот" на протяжении многих лет оказывает всестороннюю поддержку проектам Русского географического общества, в том числе реализуя совместные инициативы в просветительской деятельности. Новый статус официального перевозчика РГО — это большая честь и ответственность для нас. Через данное партнерство мы усиливаем наш вклад в развитие российской науки, внутреннего туризма и экономики регионов. Надеемся, что благодаря нашей совместной работе с РГО будет совершено немало открытий, а россияне получат возможность больше путешествовать по родной стране, знакомиться с уникальной природой и самобытной культурой разных регионов", - цитирует пресс-служба слова генерального директора авиакомпании Сергея Александровского.
"Аэрофлот" будет перевозить экспедиции РГО по всей России. География охватывает значительную часть территории страны: исследовательские работы проводятся от Калининграда
до Курильских островов
, от высокоширотной Арктики
до Крыма. Задачи большинства экспедиционных проектов — изучение туристического потенциала регионов и разработка уникальных маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы российской авиакомпании.
"Экспедиции РГО — способ изучения самой большой страны мира, которую мы продолжаем открывать. Главная цель экспедиционных проектов, которые ежегодно охватывают большинство регионов России, — актуализация географических данных, систематизация и передача новых знаний, привлечение к научным и поисковым мероприятиям молодых специалистов и добровольцев. Партнерство с "Аэрофлотом" сокращает расстояния до мест проведения экспедиций, тем более что в следующем году мы планируем расширить нашу исследовательскую географию", - привели в РГО слова вице-президента Артем Манукяна.