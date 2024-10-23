https://ria.ru/20241023/aeroflot-1979517803.html

"Аэрофлот" запустил пилотную версию чат-бота

"Аэрофлот" запустил пилотную версию чат-бота - РИА Новости, 23.10.2024

"Аэрофлот" запустил пилотную версию чат-бота

"Аэрофлот" запустил на сайте пилотную версию бесплатного чат-бота для обслуживания пассажиров; начать диалог с цифровым помощником можно с главной страницы... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:51

2024-10-23T11:51

2024-10-23T11:51

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аэрофлот

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" запустил на сайте пилотную версию бесплатного чат-бота для обслуживания пассажиров; начать диалог с цифровым помощником можно с главной страницы сайта авиакомпании, сообщает пресс-служба российского перевозчика. Новый цифровой помощник имеет генеративный искусственный интеллект (ИИ). Кроме того, благодаря интегрированной модели ИИ цифровой помощник самостоятельно работает с базой знаний сайта "Аэрофлота" и может быстро давать ответы на частые вопросы путешественников, говорится в сообщении. Пилотная версия чат-бота будет в дальнейшем дорабатываться, а функционал — расширяться. На начальном этапе внедрения цифрового помощника у пользователей есть возможность не только получить услугу или ответы на вопросы, но также принять участие в обучении робота. Каждый запрос совершенствует сценарии ответов и делает их более полезными и точными. Ожидается, что в дальнейшем чат-бот будет доступен в мобильном приложении авиакомпании для операционной системы Android, добавили в пресс-службе российской авиакомпании.

https://ria.ru/20240706/robot-ekskursovod-1957879319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, аэрофлот, новости компаний - экономика