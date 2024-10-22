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Краснов объяснил преследование журналистов, пробравшихся в Курскую область - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/zhurnalisty-1979387917.html
Краснов объяснил преследование журналистов, пробравшихся в Курскую область
Краснов объяснил преследование журналистов, пробравшихся в Курскую область - РИА Новости, 22.10.2024
Краснов объяснил преследование журналистов, пробравшихся в Курскую область
Пробравшиеся в Курскую область во время вторжения ВСУ иностранные журналисты не имели никаких разрешений, их уголовное преследование будет вестись с соблюдением РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:33
2024-10-22T17:33
специальная военная операция на украине
курская область
россия
рио-де-жанейро (город)
игорь краснов
вооруженные силы украины
большая двадцатка
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Пробравшиеся в Курскую область во время вторжения ВСУ иностранные журналисты не имели никаких разрешений, их уголовное преследование будет вестись с соблюдением международного права, сообщил РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов на полях первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро. Отвечая на вопросы российских СМИ, Краснов напомнил, что в настоящее время правоохранительные органы расследуют несколько уголовных дел в отношении иностранных журналистов по факту незаконного пересечения ими госграницы России в ходе вторжения украинских формирований на территорию Курской области. "Разумеется, никаких разрешений у представителей прессы ни на пересечение границы, ни на проведение съемок не было и быть не могло, их уголовное преследование осуществляется в четком соответствии с нормами российского законодательства и соблюдением положений международного права. Больше мне добавить нечего", - сказал Краснов.
https://ria.ru/20241022/vsu-1979383986.html
курская область
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курская область, россия, рио-де-жанейро (город), игорь краснов, вооруженные силы украины, большая двадцатка
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Игорь Краснов, Вооруженные силы Украины, Большая двадцатка
Краснов объяснил преследование журналистов, пробравшихся в Курскую область

Краснов: пробравшиеся в Курскую область журналисты не имели никаких разрешений

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Пробравшиеся в Курскую область во время вторжения ВСУ иностранные журналисты не имели никаких разрешений, их уголовное преследование будет вестись с соблюдением международного права, сообщил РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов на полях первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро.
Отвечая на вопросы российских СМИ, Краснов напомнил, что в настоящее время правоохранительные органы расследуют несколько уголовных дел в отношении иностранных журналистов по факту незаконного пересечения ими госграницы России в ходе вторжения украинских формирований на территорию Курской области.
"Разумеется, никаких разрешений у представителей прессы ни на пересечение границы, ни на проведение съемок не было и быть не могло, их уголовное преследование осуществляется в четком соответствии с нормами российского законодательства и соблюдением положений международного права. Больше мне добавить нечего", - сказал Краснов.
Солдат ВСУ на улице Суджи - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Генпрокурор назвал цель иностранных журналистов в Курской области
Вчера, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияРио-де-Жанейро (город)Игорь КрасновВооруженные силы УкраиныБольшая двадцатка
 
 
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