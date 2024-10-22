https://ria.ru/20241022/zhurnalisty-1979387917.html
Краснов объяснил преследование журналистов, пробравшихся в Курскую область
Краснов объяснил преследование журналистов, пробравшихся в Курскую область - РИА Новости, 22.10.2024
Краснов объяснил преследование журналистов, пробравшихся в Курскую область
Пробравшиеся в Курскую область во время вторжения ВСУ иностранные журналисты не имели никаких разрешений, их уголовное преследование будет вестись с соблюдением РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:33
2024-10-22T17:33
2024-10-22T17:33
специальная военная операция на украине
курская область
россия
рио-де-жанейро (город)
игорь краснов
вооруженные силы украины
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1fc45b31df0fe1383b0a4a1eaacb1d18.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Пробравшиеся в Курскую область во время вторжения ВСУ иностранные журналисты не имели никаких разрешений, их уголовное преследование будет вестись с соблюдением международного права, сообщил РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов на полях первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро. Отвечая на вопросы российских СМИ, Краснов напомнил, что в настоящее время правоохранительные органы расследуют несколько уголовных дел в отношении иностранных журналистов по факту незаконного пересечения ими госграницы России в ходе вторжения украинских формирований на территорию Курской области. "Разумеется, никаких разрешений у представителей прессы ни на пересечение границы, ни на проведение съемок не было и быть не могло, их уголовное преследование осуществляется в четком соответствии с нормами российского законодательства и соблюдением положений международного права. Больше мне добавить нечего", - сказал Краснов.
https://ria.ru/20241022/vsu-1979383986.html
курская область
россия
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_17c89445534e3b6f60567bcb9403b6c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, рио-де-жанейро (город), игорь краснов, вооруженные силы украины, большая двадцатка
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Игорь Краснов, Вооруженные силы Украины, Большая двадцатка
Краснов объяснил преследование журналистов, пробравшихся в Курскую область
Краснов: пробравшиеся в Курскую область журналисты не имели никаких разрешений
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Пробравшиеся в Курскую область во время вторжения ВСУ иностранные журналисты не имели никаких разрешений, их уголовное преследование будет вестись с соблюдением международного права, сообщил РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов на полях первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро.
Отвечая на вопросы российских СМИ, Краснов напомнил, что в настоящее время правоохранительные органы расследуют несколько уголовных дел в отношении иностранных журналистов по факту незаконного пересечения ими госграницы России в ходе вторжения украинских формирований на территорию Курской области.
"Разумеется, никаких разрешений у представителей прессы ни на пересечение границы, ни на проведение съемок не было и быть не могло, их уголовное преследование осуществляется в четком соответствии с нормами российского законодательства и соблюдением положений международного права. Больше мне добавить нечего", - сказал Краснов.