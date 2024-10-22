https://ria.ru/20241022/zhurnalisty-1979387917.html

Краснов объяснил преследование журналистов, пробравшихся в Курскую область

Краснов объяснил преследование журналистов, пробравшихся в Курскую область - РИА Новости, 22.10.2024

Краснов объяснил преследование журналистов, пробравшихся в Курскую область

Пробравшиеся в Курскую область во время вторжения ВСУ иностранные журналисты не имели никаких разрешений, их уголовное преследование будет вестись с соблюдением РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:33

2024-10-22T17:33

2024-10-22T17:33

специальная военная операция на украине

курская область

россия

рио-де-жанейро (город)

игорь краснов

вооруженные силы украины

большая двадцатка

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Пробравшиеся в Курскую область во время вторжения ВСУ иностранные журналисты не имели никаких разрешений, их уголовное преследование будет вестись с соблюдением международного права, сообщил РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов на полях первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро. Отвечая на вопросы российских СМИ, Краснов напомнил, что в настоящее время правоохранительные органы расследуют несколько уголовных дел в отношении иностранных журналистов по факту незаконного пересечения ими госграницы России в ходе вторжения украинских формирований на территорию Курской области. "Разумеется, никаких разрешений у представителей прессы ни на пересечение границы, ни на проведение съемок не было и быть не могло, их уголовное преследование осуществляется в четком соответствии с нормами российского законодательства и соблюдением положений международного права. Больше мне добавить нечего", - сказал Краснов.

https://ria.ru/20241022/vsu-1979383986.html

курская область

россия

рио-де-жанейро (город)

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Ольга Фомченкова

курская область, россия, рио-де-жанейро (город), игорь краснов, вооруженные силы украины, большая двадцатка