Рейтинг@Mail.ru
Российский журналист Андрей Егоршев умер в Италии - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 22.10.2024 (обновлено: 21:47 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/zhurnalist-1979363067.html
Российский журналист Андрей Егоршев умер в Италии
Российский журналист Андрей Егоршев умер в Италии - РИА Новости, 22.10.2024
Российский журналист Андрей Егоршев умер в Италии
Российский журналист и телеведущий Андрей Егоршев скончался в Италии на 60-м году жизни, сообщила в соцсети Facebook* его жена Мария. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:06
2024-10-22T21:47
италия
россия
калабрия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979365489_0:70:746:490_1920x0_80_0_0_c31cf5596efcff53c3b227d40ed5266f.jpg
РИМ, 22 окт — РИА Новости. Российский журналист и телеведущий Андрей Егоршев скончался в Италии на 60-м году жизни, сообщила в соцсети Facebook* его жена Мария. В прощальном посте она заявила, что Егоршев умер 19 октября. Его похороны состоялись 21-го числа в городе Ламеция-Терме в южной области Калабрия. Причины ухода российского журналиста из жизни не раскрываются. В последние годы он проживал в Италии. В 90-х Егоршев вел программу "Пресс-экспресс", выходившую на Первом канале, а затем на ТВЦ. Сотрудничал с радиостанциями "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
италия
россия
калабрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979365489_1:0:746:559_1920x0_80_0_0_4b0750698ae59436c28256692c29053a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, россия, калабрия, в мире
Италия, Россия, Калабрия, В мире
Российский журналист Андрей Егоршев умер в Италии

Российский журналист Андрей Егоршев умер в Италии на 60-м году жизни

© Фото : соцсетиАндрей Егоршев
Андрей Егоршев - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : соцсети
Андрей Егоршев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 22 окт — РИА Новости. Российский журналист и телеведущий Андрей Егоршев скончался в Италии на 60-м году жизни, сообщила в соцсети Facebook* его жена Мария.
В прощальном посте она заявила, что Егоршев умер 19 октября. Его похороны состоялись 21-го числа в городе Ламеция-Терме в южной области Калабрия.
Причины ухода российского журналиста из жизни не раскрываются. В последние годы он проживал в Италии.
В 90-х Егоршев вел программу "Пресс-экспресс", выходившую на Первом канале, а затем на ТВЦ. Сотрудничал с радиостанциями "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ИталияРоссияКалабрияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала