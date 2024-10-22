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Российский журналист Андрей Егоршев умер в Италии

Российский журналист Андрей Егоршев умер в Италии - РИА Новости, 22.10.2024

Российский журналист Андрей Егоршев умер в Италии

Российский журналист и телеведущий Андрей Егоршев скончался в Италии на 60-м году жизни, сообщила в соцсети Facebook* его жена Мария. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:06

2024-10-22T16:06

2024-10-22T21:47

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РИМ, 22 окт — РИА Новости. Российский журналист и телеведущий Андрей Егоршев скончался в Италии на 60-м году жизни, сообщила в соцсети Facebook* его жена Мария. В прощальном посте она заявила, что Егоршев умер 19 октября. Его похороны состоялись 21-го числа в городе Ламеция-Терме в южной области Калабрия. Причины ухода российского журналиста из жизни не раскрываются. В последние годы он проживал в Италии. В 90-х Егоршев вел программу "Пресс-экспресс", выходившую на Первом канале, а затем на ТВЦ. Сотрудничал с радиостанциями "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

италия, россия, калабрия, в мире