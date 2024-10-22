https://ria.ru/20241022/zhurnalist-1979363067.html
Российский журналист Андрей Егоршев умер в Италии
Российский журналист Андрей Егоршев умер в Италии - РИА Новости, 22.10.2024
Российский журналист Андрей Егоршев умер в Италии
Российский журналист и телеведущий Андрей Егоршев скончался в Италии на 60-м году жизни, сообщила в соцсети Facebook* его жена Мария. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:06
2024-10-22T16:06
2024-10-22T21:47
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РИМ, 22 окт — РИА Новости. Российский журналист и телеведущий Андрей Егоршев скончался в Италии на 60-м году жизни, сообщила в соцсети Facebook* его жена Мария. В прощальном посте она заявила, что Егоршев умер 19 октября. Его похороны состоялись 21-го числа в городе Ламеция-Терме в южной области Калабрия. Причины ухода российского журналиста из жизни не раскрываются. В последние годы он проживал в Италии. В 90-х Егоршев вел программу "Пресс-экспресс", выходившую на Первом канале, а затем на ТВЦ. Сотрудничал с радиостанциями "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, россия, калабрия, в мире
Италия, Россия, Калабрия, В мире
Российский журналист Андрей Егоршев умер в Италии
Российский журналист Андрей Егоршев умер в Италии на 60-м году жизни
РИМ, 22 окт — РИА Новости. Российский журналист и телеведущий Андрей Егоршев скончался в Италии на 60-м году жизни, сообщила в соцсети Facebook* его жена Мария.
В прощальном посте она заявила, что Егоршев умер 19 октября. Его похороны состоялись 21-го числа в городе Ламеция-Терме в южной области Калабрия
.
Причины ухода российского журналиста из жизни не раскрываются. В последние годы он проживал в Италии.
В 90-х Егоршев вел программу "Пресс-экспресс", выходившую на Первом канале, а затем на ТВЦ. Сотрудничал с радиостанциями "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.