https://ria.ru/20241022/zelenskiy-1979406421.html

Посольство России во Франции прокомментировало "план победы" Зеленского

Посольство России во Франции прокомментировало "план победы" Зеленского - РИА Новости, 22.10.2024

Посольство России во Франции прокомментировало "план победы" Зеленского

Попытки властей Франции представить "план победы" Владимира Зеленского как путь к переговорам Киева с Москвой не имеют ничего общего с урегулированием... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:43

2024-10-22T18:43

2024-10-22T18:43

в мире

киев

франция

москва

себастьян лекорню

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg

ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Попытки властей Франции представить "план победы" Владимира Зеленского как путь к переговорам Киева с Москвой не имеют ничего общего с урегулированием украинского конфликта, заявили РИА Новости в посольстве России во Франции. "Безоглядная поддержка французских властей так называемого "плана победы" Зеленского и попытки Лекорню представить этот план как путь к возможным мирным переговорам Киева с Москвой не имеют ничего общего с урегулированием украинского конфликта, но при этом полностью вписываются в политическую линию Парижа, который одержим идеей-фикс нанести "стратегическое поражение" нашей стране", - сообщили в диппредставительстве. Там отметили, что на этом фоне путанные рассуждения Лекорню о необходимости Киеву садиться за стол переговоров лишь подчеркивают брожение в умах европейской элиты по вопросу мирного диалога. Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора Москвы и Киева нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии "отразить новую угрозу со стороны России". По его словам, "этот "план победы" - это "начало политического пути".

https://ria.ru/20241022/frantsiya-1979378159.html

киев

франция

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, франция, москва, себастьян лекорню, владимир зеленский