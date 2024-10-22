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Посольство России во Франции прокомментировало "план победы" Зеленского - РИА Новости, 22.10.2024
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18:43 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/zelenskiy-1979406421.html
Посольство России во Франции прокомментировало "план победы" Зеленского
Посольство России во Франции прокомментировало "план победы" Зеленского - РИА Новости, 22.10.2024
Посольство России во Франции прокомментировало "план победы" Зеленского
Попытки властей Франции представить "план победы" Владимира Зеленского как путь к переговорам Киева с Москвой не имеют ничего общего с урегулированием... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:43
2024-10-22T18:43
в мире
киев
франция
москва
себастьян лекорню
владимир зеленский
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ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Попытки властей Франции представить "план победы" Владимира Зеленского как путь к переговорам Киева с Москвой не имеют ничего общего с урегулированием украинского конфликта, заявили РИА Новости в посольстве России во Франции. "Безоглядная поддержка французских властей так называемого "плана победы" Зеленского и попытки Лекорню представить этот план как путь к возможным мирным переговорам Киева с Москвой не имеют ничего общего с урегулированием украинского конфликта, но при этом полностью вписываются в политическую линию Парижа, который одержим идеей-фикс нанести "стратегическое поражение" нашей стране", - сообщили в диппредставительстве. Там отметили, что на этом фоне путанные рассуждения Лекорню о необходимости Киеву садиться за стол переговоров лишь подчеркивают брожение в умах европейской элиты по вопросу мирного диалога. Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора Москвы и Киева нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии "отразить новую угрозу со стороны России". По его словам, "этот "план победы" - это "начало политического пути".
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в мире, киев, франция, москва, себастьян лекорню, владимир зеленский
В мире, Киев, Франция, Москва, Себастьян Лекорню, Владимир Зеленский
Посольство России во Франции прокомментировало "план победы" Зеленского

Посольство России: "план победы" Зеленского не имеет отношения к урегулированию

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Попытки властей Франции представить "план победы" Владимира Зеленского как путь к переговорам Киева с Москвой не имеют ничего общего с урегулированием украинского конфликта, заявили РИА Новости в посольстве России во Франции.
"Безоглядная поддержка французских властей так называемого "плана победы" Зеленского и попытки Лекорню представить этот план как путь к возможным мирным переговорам Киева с Москвой не имеют ничего общего с урегулированием украинского конфликта, но при этом полностью вписываются в политическую линию Парижа, который одержим идеей-фикс нанести "стратегическое поражение" нашей стране", - сообщили в диппредставительстве.
Там отметили, что на этом фоне путанные рассуждения Лекорню о необходимости Киеву садиться за стол переговоров лишь подчеркивают брожение в умах европейской элиты по вопросу мирного диалога.
Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора Москвы и Киева нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии "отразить новую угрозу со стороны России". По его словам, "этот "план победы" - это "начало политического пути".
Франция - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
"Как можно скорее". Во Франции выдвинули новое требование из-за Украины
Вчера, 17:04
 
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