https://ria.ru/20241022/zelenskiy-1979364333.html

Германия скептически относится к членству Украины в НАТО, заявил Зеленский

Германия скептически относится к членству Украины в НАТО, заявил Зеленский - РИА Новости, 22.10.2024

Германия скептически относится к членству Украины в НАТО, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Германия скептически относится к членству Украины в НАТО. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:12

2024-10-22T16:12

2024-10-22T16:12

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

россия

германия

олаф шольц

мария захарова

нато

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Германия скептически относится к членству Украины в НАТО. Канцлер Германии Олаф Шольц 18 октября, через два дня после обнародования Зеленским так называемого "плана победы", заявил, что НАТО не хочет становиться стороной конфликта на Украине, чтобы избежать еще большей катастрофы. "Факт, что немецкая сторона скептически относится к нашему присоединению к НАТО... они боятся вопроса НАТО-Германии с точки зрения реакции России", - заявил Зеленский на встрече с журналистами, его слова приводит агентство Франс Пресс. По его словам, поддержка Германии членства Украины в НАТО зависит от США. Он выразил надежду, что более позитивное отношение США относительно приглашения Украины в альянс стоит ожидать после выборов президента. "Считаем, что у Германии и США есть консолидация по такому решению, и это будет иметь влияние, например, на Венгрию и Словакию", - приводит слова Зеленского украинский телеканал "Общественное". Он выразил уверенность, что Украину на пути к членству в НАТО поддержат Италия и Великобритания. Также отметил, что видит "уверенность во Франции". Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

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владимир зеленский, украина, россия, германия, олаф шольц, мария захарова, нато, в мире