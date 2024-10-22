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ФРП Подмосковья выдал более 1,4 млрд рублей льготных займов бизнесу - РИА Новости, 22.10.2024
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Новости Подмосковья
 
18:29 22.10.2024 (обновлено: 19:13 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/zaymy-1979404423.html
ФРП Подмосковья выдал более 1,4 млрд рублей льготных займов бизнесу
ФРП Подмосковья выдал более 1,4 млрд рублей льготных займов бизнесу - РИА Новости, 22.10.2024
ФРП Подмосковья выдал более 1,4 млрд рублей льготных займов бизнесу
Более 1,4 миллиарда рублей льготных займов выдал Фонд развития промышленности Подмосковья (ФРП) предприятиям региона с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:29
2024-10-22T19:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
подольск
солнечногорск
фонд развития промышленности
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 1,4 миллиарда рублей льготных займов выдал Фонд развития промышленности Подмосковья (ФРП) предприятиям региона с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В период с января по сентябрь этого года поддержкой Фонда развития промышленности Московской области воспользовались 14 подмосковных предприятий. Реализация инвестпроектов, поддержанных льготными займами ФРП МО, позволит создать порядка 650 рабочих мест для жителей региона", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что всего объем инвестиций в проекты превышает 2,7 миллиарда рублей, а сумма выданных займов ФРП составила более 1,4 миллиарда рублей. Зиновьева добавила, что проекты будут реализованы в таких округах, как Подольск, Богородский, Солнечногорск, Лобня, Орехово-Зуево, Балашиха, Красногорск и другие. Планируется, что эти проекты запустят в 2024-2025 годы.
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московская область (подмосковье), подольск, солнечногорск, фонд развития промышленности, поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск, Солнечногорск, Фонд развития промышленности, Поддержка бизнеса

ФРП Подмосковья выдал более 1,4 млрд рублей льготных займов бизнесу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 1,4 миллиарда рублей льготных займов выдал Фонд развития промышленности Подмосковья (ФРП) предприятиям региона с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В период с января по сентябрь этого года поддержкой Фонда развития промышленности Московской области воспользовались 14 подмосковных предприятий. Реализация инвестпроектов, поддержанных льготными займами ФРП МО, позволит создать порядка 650 рабочих мест для жителей региона", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что всего объем инвестиций в проекты превышает 2,7 миллиарда рублей, а сумма выданных займов ФРП составила более 1,4 миллиарда рублей.
Зиновьева добавила, что проекты будут реализованы в таких округах, как Подольск, Богородский, Солнечногорск, Лобня, Орехово-Зуево, Балашиха, Красногорск и другие. Планируется, что эти проекты запустят в 2024-2025 годы.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПодольскСолнечногорскФонд развития промышленностиПоддержка бизнеса
 
 
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