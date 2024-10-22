https://ria.ru/20241022/zaymy-1979404423.html

ФРП Подмосковья выдал более 1,4 млрд рублей льготных займов бизнесу

ФРП Подмосковья выдал более 1,4 млрд рублей льготных займов бизнесу - РИА Новости, 22.10.2024

ФРП Подмосковья выдал более 1,4 млрд рублей льготных займов бизнесу

Более 1,4 миллиарда рублей льготных займов выдал Фонд развития промышленности Подмосковья (ФРП) предприятиям региона с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:29

2024-10-22T18:29

2024-10-22T19:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

подольск

солнечногорск

фонд развития промышленности

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974938529_0:398:2857:2005_1920x0_80_0_0_c6df5ad075610c6ef1c1ed2fa36856cf.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 1,4 миллиарда рублей льготных займов выдал Фонд развития промышленности Подмосковья (ФРП) предприятиям региона с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В период с января по сентябрь этого года поддержкой Фонда развития промышленности Московской области воспользовались 14 подмосковных предприятий. Реализация инвестпроектов, поддержанных льготными займами ФРП МО, позволит создать порядка 650 рабочих мест для жителей региона", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что всего объем инвестиций в проекты превышает 2,7 миллиарда рублей, а сумма выданных займов ФРП составила более 1,4 миллиарда рублей. Зиновьева добавила, что проекты будут реализованы в таких округах, как Подольск, Богородский, Солнечногорск, Лобня, Орехово-Зуево, Балашиха, Красногорск и другие. Планируется, что эти проекты запустят в 2024-2025 годы.

https://ria.ru/20241022/podmoskove-1979344188.html

московская область (подмосковье)

подольск

солнечногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), подольск, солнечногорск, фонд развития промышленности, поддержка бизнеса