https://ria.ru/20241022/zaporozhskaya-1979237438.html

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 22.10.2024

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил во вторник назначенный Киевом глава Запорожской... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T08:14

2024-10-22T08:14

2024-10-22T08:14

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил во вторник назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. Федоров написал, что в регионе в минувшие сутки прогремело порядка 300 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

киев

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины