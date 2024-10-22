https://ria.ru/20241022/zaporozhskaya-1979237438.html
В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры
В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 22.10.2024
В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил во вторник назначенный Киевом глава Запорожской... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:14
2024-10-22T08:14
2024-10-22T08:14
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил во вторник назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. Федоров написал, что в регионе в минувшие сутки прогремело порядка 300 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении инфраструктуры после взрывов