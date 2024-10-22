https://ria.ru/20241022/zakony-1979248179.html

Госдума планирует принять шесть законов в сфере миграционной политики

Госдума планирует принять шесть законов в сфере миграционной политики - РИА Новости, 22.10.2024

Госдума планирует принять шесть законов в сфере миграционной политики

Шесть законов, направленных на совершенствование законодательства в сфере миграционной политики в России, Госдума планирует принять до декабря, с начала 2024... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:39

2024-10-22T09:39

2024-10-22T09:39

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Шесть законов, направленных на совершенствование законодательства в сфере миграционной политики в России, Госдума планирует принять до декабря, с начала 2024 года уже было принято семь законов на эту тему, заявил председатель ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Работа по совершенствованию законодательства в сфере миграционной политики продолжается. С начала года было принято 7 законов, регулирующих данную сферу. В настоящее время еще 6 находится на рассмотрении, планируем их принять до декабря", - написал Володин. Он добавил, что важно создать правовые механизмы для борьбы с незаконной миграцией. Мигранты должны соблюдать российские законы, уважать традиции и знать русский язык, отметил председатель ГД. Володин также сообщил, что Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит три законопроекта, связанных с пресечением незаконной миграции. По его словам, одним из документов предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить меры повышенной ответственности для юрлиц за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. За это будет предусмотрено наказание в виде штрафа от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения, повторное наказание — от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией орудий. Еще один законопроект предлагает ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов. Третий проект закона предусматривает установление полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов.

https://ria.ru/20241014/migranty-1977843385.html

https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф