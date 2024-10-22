https://ria.ru/20241022/zakharova--1979402181.html

Захарова назвала заявления еврокомиссара по гендерному насилию лженаукой

Захарова назвала заявления еврокомиссара по гендерному насилию лженаукой - РИА Новости, 22.10.2024

Захарова назвала заявления еврокомиссара по гендерному насилию лженаукой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала высказывания еврокомиссара по вопросам равенства Хелен Далли, назвав её аргументы о... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:22

2024-10-22T18:22

2024-10-22T18:22

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала высказывания еврокомиссара по вопросам равенства Хелен Далли, назвав её аргументы о причинах гендерного насилия в странах Запада "лженаукой" и "политическими спекуляциями". "Всё, о чём говорила в Европарламенте Хелен Далли, - это банальная лженаука, новая френология, в которую они все скопом решили свято поверить, даже когда факты и реальность говорят об обратном", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она обратила внимание на то, что Далли связала рост гендерного насилия с ростом популярности крайне правых партий, атаками на демократию и скептическим отношением к гендерной повестке, что Захарова назвала ошибкой. В качестве примера она привела ситуацию в США, где также происходят случаи насилия, связанные с сексуальными извращениями, и эти проблемы продолжают замалчиваться. Захарова отметила, что в США, несмотря на обилие демократии и либеральные подходы, проблемы с ультраправыми не признаются на официальном уровне. "Судя по заявлениям Европарламента, недостатка демократии в США не наблюдается. Значит, Хелен ошиблась. Или ошиблись те, кто называет американскую систему демократичной?" - иронично заметила представитель МИД. Захарова также высмеяла утверждения о связи скептицизма по отношению к гендерной повестке с увеличением насилия, добавив, что, по её мнению, именно манипуляции с гендерами и создают подобные проблемы. "Или просто забыли сказать, что именно шизофренические манипуляции с гендерами и приводят к росту насилия и качественному изменению?" - задалась вопросом Захарова.

https://ria.ru/20240909/oon-1971565836.html

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в мире, сша, россия, мария захарова, европарламент