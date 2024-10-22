https://ria.ru/20241022/zaes-1979347948.html

На Запорожской АЭС ввели в строй отключившуюся высоковольтную линию

На Запорожской АЭС ввели в строй отключившуюся высоковольтную линию - РИА Новости, 22.10.2024

На Запорожской АЭС ввели в строй отключившуюся высоковольтную линию

Отключенная ранее высоковольтная линия 330 киловатт "Ферросплавная-1" введена в строй на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:42

2024-10-22T15:42

2024-10-22T15:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Отключенная ранее высоковольтная линия 330 киловатт "Ферросплавная-1" введена в строй на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. Накануне пресс-служба сообщала, что линия была отключена. "На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловатт "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении. На настоящий момент энергоснабжение ЗАЭС обеспечено за счет линии 750 киловатт "Днепровская" и линии 330 киловатт "Ферросплавная -1", уточнили в пресс-службе. Отмечается, что радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений.

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