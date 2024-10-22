https://ria.ru/20241022/zaderzhanie-1979423982.html
В Подмосковье у преступной группы изъяли 700 килограммов анаболиков
В Подмосковье у преступной группы изъяли 700 килограммов анаболиков - РИА Новости, 22.10.2024
В Подмосковье у преступной группы изъяли 700 килограммов анаболиков
В Подмосковье задержана преступная группа из четырех человек, распространявшая анаболические стероиды, изъято более 700 килограммов запрещенного вещества,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:33
2024-10-22T20:33
2024-10-22T20:34
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Подмосковье задержана преступная группа из четырех человек, распространявшая анаболические стероиды, изъято более 700 килограммов запрещенного вещества, предварительно, их курировал неустановленный организатор из-за рубежа, сообщили в пресс-службе МВД России. По данным следствия, неустановленный организатор, проживающий, по предварительным сведениям, за пределами России, создал два интернет-магазина, где размещалась реклама изготовленной продукции и осуществлялись приемы заказов. В преступную схему он вовлек четверых граждан, действовавших на территории Подмосковья. Один из фигурантов распределял между другими участниками группы заказы, полученные от организатора. Злоумышленники фасовали сильнодействующие вещества и помещали их в пакеты, после чего оформляли отправку посылок. В настоящее время установлена причастность фигурантов к совершению не менее 250 фактов незаконного сбыта и незаконного хранения в целях сбыта сильнодействующих веществ, уточнили в ведомстве. "В местах жительства фигурантов, а также в используемых ими автомобилях и домовладении, оборудованном под склад, оперативниками обнаружены запрещенные анаболические стероиды. В общей сложности полицейскими изъято более 700 килограммов сильнодействующих веществ, в том числе подготовленных почтовых отправлений с подобным содержимым", - говорится в сообщении. Возбуждено 82 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2, 3 статьи 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". В отношении трех участников преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20240926/marikhuana-1974763329.html
https://ria.ru/20240829/sigarety-1969326000.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
В Подмосковье у преступной группы изъяли 700 килограммов анаболиков
МВД РФ: в Подмосковье у преступной группы изъяли 700 килограммов анаболиков
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
В Подмосковье задержана преступная группа
из четырех человек, распространявшая анаболические стероиды, изъято более 700 килограммов запрещенного вещества, предварительно, их курировал неустановленный организатор из-за рубежа, сообщили в пресс-службе МВД России.
По данным следствия, неустановленный организатор, проживающий, по предварительным сведениям, за пределами России, создал два интернет-магазина, где размещалась реклама изготовленной продукции и осуществлялись приемы заказов. В преступную схему он вовлек четверых граждан, действовавших на территории Подмосковья. Один из фигурантов распределял между другими участниками группы заказы, полученные от организатора. Злоумышленники фасовали сильнодействующие вещества и помещали их в пакеты, после чего оформляли отправку посылок. В настоящее время установлена причастность фигурантов к совершению не менее 250 фактов незаконного сбыта и незаконного хранения в целях сбыта сильнодействующих веществ, уточнили в ведомстве.
"В местах жительства фигурантов, а также в используемых ими автомобилях и домовладении, оборудованном под склад, оперативниками обнаружены запрещенные анаболические стероиды. В общей сложности полицейскими изъято более 700 килограммов сильнодействующих веществ, в том числе подготовленных почтовых отправлений с подобным содержимым", - говорится в сообщении.
Возбуждено 82 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2, 3 статьи 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". В отношении трех участников преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.