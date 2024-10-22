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В Подмосковье у преступной группы изъяли 700 килограммов анаболиков - РИА Новости, 22.10.2024
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20:33 22.10.2024 (обновлено: 20:34 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/zaderzhanie-1979423982.html
В Подмосковье у преступной группы изъяли 700 килограммов анаболиков
В Подмосковье у преступной группы изъяли 700 килограммов анаболиков - РИА Новости, 22.10.2024
В Подмосковье у преступной группы изъяли 700 килограммов анаболиков
В Подмосковье задержана преступная группа из четырех человек, распространявшая анаболические стероиды, изъято более 700 килограммов запрещенного вещества,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:33
2024-10-22T20:34
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Подмосковье задержана преступная группа из четырех человек, распространявшая анаболические стероиды, изъято более 700 килограммов запрещенного вещества, предварительно, их курировал неустановленный организатор из-за рубежа, сообщили в пресс-службе МВД России. По данным следствия, неустановленный организатор, проживающий, по предварительным сведениям, за пределами России, создал два интернет-магазина, где размещалась реклама изготовленной продукции и осуществлялись приемы заказов. В преступную схему он вовлек четверых граждан, действовавших на территории Подмосковья. Один из фигурантов распределял между другими участниками группы заказы, полученные от организатора. Злоумышленники фасовали сильнодействующие вещества и помещали их в пакеты, после чего оформляли отправку посылок. В настоящее время установлена причастность фигурантов к совершению не менее 250 фактов незаконного сбыта и незаконного хранения в целях сбыта сильнодействующих веществ, уточнили в ведомстве. "В местах жительства фигурантов, а также в используемых ими автомобилях и домовладении, оборудованном под склад, оперативниками обнаружены запрещенные анаболические стероиды. В общей сложности полицейскими изъято более 700 килограммов сильнодействующих веществ, в том числе подготовленных почтовых отправлений с подобным содержимым", - говорится в сообщении. Возбуждено 82 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2, 3 статьи 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". В отношении трех участников преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20240926/marikhuana-1974763329.html
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московская область (подмосковье), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
В Подмосковье у преступной группы изъяли 700 килограммов анаболиков

МВД РФ: в Подмосковье у преступной группы изъяли 700 килограммов анаболиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Подмосковье задержана преступная группа из четырех человек, распространявшая анаболические стероиды, изъято более 700 килограммов запрещенного вещества, предварительно, их курировал неустановленный организатор из-за рубежа, сообщили в пресс-службе МВД России.
По данным следствия, неустановленный организатор, проживающий, по предварительным сведениям, за пределами России, создал два интернет-магазина, где размещалась реклама изготовленной продукции и осуществлялись приемы заказов. В преступную схему он вовлек четверых граждан, действовавших на территории Подмосковья. Один из фигурантов распределял между другими участниками группы заказы, полученные от организатора. Злоумышленники фасовали сильнодействующие вещества и помещали их в пакеты, после чего оформляли отправку посылок. В настоящее время установлена причастность фигурантов к совершению не менее 250 фактов незаконного сбыта и незаконного хранения в целях сбыта сильнодействующих веществ, уточнили в ведомстве.
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"В местах жительства фигурантов, а также в используемых ими автомобилях и домовладении, оборудованном под склад, оперативниками обнаружены запрещенные анаболические стероиды. В общей сложности полицейскими изъято более 700 килограммов сильнодействующих веществ, в том числе подготовленных почтовых отправлений с подобным содержимым", - говорится в сообщении.
Возбуждено 82 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2, 3 статьи 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". В отношении трех участников преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.
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