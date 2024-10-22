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Бывшего главу УФМС по Самарской области задержали по делу о взятках - РИА Новости, 22.10.2024
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15:47 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/zaderzhanie-1979354304.html
Бывшего главу УФМС по Самарской области задержали по делу о взятках
Бывшего главу УФМС по Самарской области задержали по делу о взятках - РИА Новости, 22.10.2024
Бывшего главу УФМС по Самарской области задержали по делу о взятках
Шесть человек, включая экс-главу УФМС по Самарской области Игоря Дахно, задержаны в Самаре по подозрению в получении взяток, их задержание связано с уголовным... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:47
2024-10-22T15:47
олег бойко
александр хинштейн
общество
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САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Шесть человек, включая экс-главу УФМС по Самарской области Игоря Дахно, задержаны в Самаре по подозрению в получении взяток, их задержание связано с уголовным делом экс-главы регионального главка МЧС России Олега Бойко, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Задержали шесть человек, возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток). Задержание связано с делом Бойко", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что среди задержанных - Игорь Дахно, экс-глава упраздненного в 2016 году ведомства – управления ФМС по Самарской области. Информация о задержании Дахно также появилась в телеграм-канале депутата Госдумы Александра Хинштейна. По его сведениям, все фигуранты "сейчас этапируются в Москву, где Басманный районный суд будет определять им дальнейшую меру пресечения". Генерал-майору Бойко предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По делу также проходят руководители коммерческих компаний Ян Гущин и Елена Тютюнник, им вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, взятка была передана за покровительство при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности. Бойко был арестован в Москве в декабре 2023 года. В августе в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что он признал вину и дал подробные показания, также со следствием сотрудничает Гущин.
https://ria.ru/20241022/arashukov-1979299778.html
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олег бойко, александр хинштейн, общество
Олег Бойко, Александр Хинштейн, Общество
Бывшего главу УФМС по Самарской области задержали по делу о взятках

Экс-глава УФМС по Самарской области и еще пятеро задержаны по делу о взятках

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Шесть человек, включая экс-главу УФМС по Самарской области Игоря Дахно, задержаны в Самаре по подозрению в получении взяток, их задержание связано с уголовным делом экс-главы регионального главка МЧС России Олега Бойко, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Задержали шесть человек, возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток). Задержание связано с делом Бойко", - сообщил собеседник агентства.
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Он уточнил, что среди задержанных - Игорь Дахно, экс-глава упраздненного в 2016 году ведомства – управления ФМС по Самарской области.
Информация о задержании Дахно также появилась в телеграм-канале депутата Госдумы Александра Хинштейна. По его сведениям, все фигуранты "сейчас этапируются в Москву, где Басманный районный суд будет определять им дальнейшую меру пресечения".
Генерал-майору Бойко предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По делу также проходят руководители коммерческих компаний Ян Гущин и Елена Тютюнник, им вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, взятка была передана за покровительство при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности.
Бойко был арестован в Москве в декабре 2023 года. В августе в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что он признал вину и дал подробные показания, также со следствием сотрудничает Гущин.
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