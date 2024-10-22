https://ria.ru/20241022/zaderzhanie-1979249383.html
В Крыму задержали местного жителя, хранившего сим-карты для агентов СБУ
В Крыму задержали местного жителя, хранившего сим-карты для агентов СБУ - РИА Новости, 22.10.2024
В Крыму задержали местного жителя, хранившего сим-карты для агентов СБУ
Силовики задержали жителя Крыма, хранившего сим-карты для агентов украинских спецслужб, заведено уголовное дело, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:48
2024-10-22T09:48
2024-10-22T09:53
происшествия
симферополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Силовики задержали жителя Крыма, хранившего сим-карты для агентов украинских спецслужб, заведено уголовное дело, сообщили в ЦОС ФСБ РФ."ФСБ России задержан 51-летний житель республики Крым, подозреваемый в сотрудничестве с украинскими спецслужбами... Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет", - говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий получены сведения об установлении задержанным инициативного контакта с сотрудником СБУ посредством интернет-мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal.По версии следствия, в ходе очередного сеанса конспиративной связи украинский куратор дал подозреваемому задание извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов для их последующего использования агентурной сетью на территории полуострова."Получив координаты тайника, злоумышленник извлек из него несколько сим-карт, часть из которых, согласно указаниям сотрудника СБУ, перепрятал, а остальные хранил по месту своего жительства в Симферополе до получения последующих указаний. За выполнение указанного задания фигуранту на банковскую карту было зачислено денежное вознаграждение", - добавили в ведомстве.Отмечается, что фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20241007/podzhigatel-1976708777.html
https://ria.ru/20240927/krym-1975013451.html
симферополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Симферополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
В Крыму задержали местного жителя, хранившего сим-карты для агентов СБУ
ФСБ: в Симферополе задержали жителя Крыма, хранившего сим-карты для агентов СБУ
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Силовики задержали жителя Крыма, хранившего сим-карты для агентов украинских спецслужб, заведено уголовное дело, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ России задержан 51-летний житель республики Крым, подозреваемый в сотрудничестве с украинскими спецслужбами... Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий получены сведения об установлении задержанным инициативного контакта с сотрудником СБУ
посредством интернет-мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal.
По версии следствия, в ходе очередного сеанса конспиративной связи украинский куратор дал подозреваемому задание извлечь из тайника в Симферополе
несколько сим-карт крымских мобильных операторов для их последующего использования агентурной сетью на территории полуострова.
"Получив координаты тайника, злоумышленник извлек из него несколько сим-карт, часть из которых, согласно указаниям сотрудника СБУ, перепрятал, а остальные хранил по месту своего жительства в Симферополе до получения последующих указаний. За выполнение указанного задания фигуранту на банковскую карту было зачислено денежное вознаграждение", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.