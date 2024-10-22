https://ria.ru/20241022/yashina-1979231437.html
ЗАЭС не планирует возвращаться к режиму "горячего останова" энергоблоков
ЗАЭС не планирует возвращаться к режиму "горячего останова" энергоблоков - РИА Новости, 22.10.2024
ЗАЭС не планирует возвращаться к режиму "горячего останова" энергоблоков
Перевод одного или нескольких энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова" для обеспечения города Энергодар теплом в зимний период пока не... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T06:14
2024-10-22T06:14
2024-10-22T06:14
жкх
энергодар
днепр (город)
европа
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220109_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d09461dd6c8a2a862de80b51ce493a73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Перевод одного или нескольких энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова" для обеспечения города Энергодар теплом в зимний период пока не планируется, город обеспечен необходимыми источниками теплоснабжения, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ранее власти Энергодара сообщили о предстоящем запуске теплоснабжения в городе. Начало отопительного сезона пытаются сорвать атаки украинских БПЛА, один из них повредил газопровод. "Станция не планирует переводить блоки в "горячий останов". Город обеспечен необходимыми источниками теплоснабжения и запасами" , - сказала Яшина. Режим "холодного останова" - более безопасное состояние энергоблока, отметила собеседница агентства. Решение также обусловлено в том числе тем, что в городе приняты дополнительные решения по теплоснабжению, сказала Яшина. Все энергоблоки Запорожской АЭС были ранее переведены в режим "холодного останова", последним из "горячего" в "холодный останов" был переведен энергоблок №4, это произошло в апреле 2024 года. Режим "горячего останова" необходим для обеспечения теплом и горячим паром нужд станции и города. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20241018/zaes-1978646887.html
https://ria.ru/20241007/glavagrossi-1976853675.html
энергодар
днепр (город)
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220109_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d6b58b9225a072f54316acb88fdc400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс
ЖКХ, Энергодар, Днепр (город), Европа, Запорожская АЭС
ЗАЭС не планирует возвращаться к режиму "горячего останова" энергоблоков
Яшина: перевод энергоблоков ЗАЭС в режим "горячего останова" не планируется
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Перевод одного или нескольких энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова" для обеспечения города Энергодар теплом в зимний период пока не планируется, город обеспечен необходимыми источниками теплоснабжения, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Ранее власти Энергодара
сообщили о предстоящем запуске теплоснабжения в городе. Начало отопительного сезона пытаются сорвать атаки украинских БПЛА, один из них повредил газопровод.
"Станция не планирует переводить блоки в "горячий останов". Город обеспечен необходимыми источниками теплоснабжения и запасами" , - сказала Яшина.
Режим "холодного останова" - более безопасное состояние энергоблока, отметила собеседница агентства. Решение также обусловлено в том числе тем, что в городе приняты дополнительные решения по теплоснабжению, сказала Яшина.
Все энергоблоки Запорожской АЭС были ранее переведены в режим "холодного останова", последним из "горячего" в "холодный останов" был переведен энергоблок №4, это произошло в апреле 2024 года. Режим "горячего останова" необходим для обеспечения теплом и горячим паром нужд станции и города.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
- на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.