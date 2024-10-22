https://ria.ru/20241022/yashina-1979231437.html

ЗАЭС не планирует возвращаться к режиму "горячего останова" энергоблоков

ЗАЭС не планирует возвращаться к режиму "горячего останова" энергоблоков - РИА Новости, 22.10.2024

ЗАЭС не планирует возвращаться к режиму "горячего останова" энергоблоков

Перевод одного или нескольких энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова" для обеспечения города Энергодар теплом в зимний период пока не... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T06:14

2024-10-22T06:14

2024-10-22T06:14

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энергодар

днепр (город)

европа

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Перевод одного или нескольких энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова" для обеспечения города Энергодар теплом в зимний период пока не планируется, город обеспечен необходимыми источниками теплоснабжения, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ранее власти Энергодара сообщили о предстоящем запуске теплоснабжения в городе. Начало отопительного сезона пытаются сорвать атаки украинских БПЛА, один из них повредил газопровод. "Станция не планирует переводить блоки в "горячий останов". Город обеспечен необходимыми источниками теплоснабжения и запасами" , - сказала Яшина. Режим "холодного останова" - более безопасное состояние энергоблока, отметила собеседница агентства. Решение также обусловлено в том числе тем, что в городе приняты дополнительные решения по теплоснабжению, сказала Яшина. Все энергоблоки Запорожской АЭС были ранее переведены в режим "холодного останова", последним из "горячего" в "холодный останов" был переведен энергоблок №4, это произошло в апреле 2024 года. Режим "горячего останова" необходим для обеспечения теплом и горячим паром нужд станции и города. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20241018/zaes-1978646887.html

https://ria.ru/20241007/glavagrossi-1976853675.html

энергодар

днепр (город)

европа

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жкх, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс