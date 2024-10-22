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ЗАЭС не планирует возвращаться к режиму "горячего останова" энергоблоков - РИА Новости, 22.10.2024
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06:14 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/yashina-1979231437.html
ЗАЭС не планирует возвращаться к режиму "горячего останова" энергоблоков
ЗАЭС не планирует возвращаться к режиму "горячего останова" энергоблоков - РИА Новости, 22.10.2024
ЗАЭС не планирует возвращаться к режиму "горячего останова" энергоблоков
Перевод одного или нескольких энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова" для обеспечения города Энергодар теплом в зимний период пока не... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T06:14
2024-10-22T06:14
жкх
энергодар
днепр (город)
европа
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Перевод одного или нескольких энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова" для обеспечения города Энергодар теплом в зимний период пока не планируется, город обеспечен необходимыми источниками теплоснабжения, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ранее власти Энергодара сообщили о предстоящем запуске теплоснабжения в городе. Начало отопительного сезона пытаются сорвать атаки украинских БПЛА, один из них повредил газопровод. "Станция не планирует переводить блоки в "горячий останов". Город обеспечен необходимыми источниками теплоснабжения и запасами" , - сказала Яшина. Режим "холодного останова" - более безопасное состояние энергоблока, отметила собеседница агентства. Решение также обусловлено в том числе тем, что в городе приняты дополнительные решения по теплоснабжению, сказала Яшина. Все энергоблоки Запорожской АЭС были ранее переведены в режим "холодного останова", последним из "горячего" в "холодный останов" был переведен энергоблок №4, это произошло в апреле 2024 года. Режим "горячего останова" необходим для обеспечения теплом и горячим паром нужд станции и города. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20241018/zaes-1978646887.html
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жкх, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс
ЖКХ, Энергодар, Днепр (город), Европа, Запорожская АЭС
ЗАЭС не планирует возвращаться к режиму "горячего останова" энергоблоков

Яшина: перевод энергоблоков ЗАЭС в режим "горячего останова" не планируется

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Перевод одного или нескольких энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова" для обеспечения города Энергодар теплом в зимний период пока не планируется, город обеспечен необходимыми источниками теплоснабжения, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Ранее власти Энергодара сообщили о предстоящем запуске теплоснабжения в городе. Начало отопительного сезона пытаются сорвать атаки украинских БПЛА, один из них повредил газопровод.
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"Станция не планирует переводить блоки в "горячий останов". Город обеспечен необходимыми источниками теплоснабжения и запасами" , - сказала Яшина.
Режим "холодного останова" - более безопасное состояние энергоблока, отметила собеседница агентства. Решение также обусловлено в том числе тем, что в городе приняты дополнительные решения по теплоснабжению, сказала Яшина.
Все энергоблоки Запорожской АЭС были ранее переведены в режим "холодного останова", последним из "горячего" в "холодный останов" был переведен энергоблок №4, это произошло в апреле 2024 года. Режим "горячего останова" необходим для обеспечения теплом и горячим паром нужд станции и города.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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