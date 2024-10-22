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Завершено следствие по делу чиновника Минобороны Вертелецкого о взятке - РИА Новости, 22.10.2024
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14:31 22.10.2024 (обновлено: 14:36 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/vzyatka-1979326729.html
Завершено следствие по делу чиновника Минобороны Вертелецкого о взятке
Завершено следствие по делу чиновника Минобороны Вертелецкого о взятке - РИА Новости, 22.10.2024
Завершено следствие по делу чиновника Минобороны Вертелецкого о взятке
Завершено следствие по делу начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:31
2024-10-22T14:36
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Завершено следствие по делу начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, сообщило СК России в Telegram-канале."Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере) и пунктом "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что в 2019 году в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России заключило с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили взятки от Червякова на сумму более 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 73 миллионов рублей.В отношении Вертелецкого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на его имущество наложен арест."В настоящее время Вертелецкий знакомится с материалами уголовного дела. В последующем оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Уголовное дело в отношении Макеева, заключившего досудебное соглашение, рассматривается в суде. Червяков знакомится с материалами уголовного дела", - отметило ведомство.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Завершено следствие по делу чиновника Минобороны Вертелецкого о взятке

СК: завершено следствие по делу начальника управления МО РФ по ГОЗ Вертелецкого

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Завершено следствие по делу начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, сообщило СК России в Telegram-канале.
"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере) и пунктом "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа)", - говорится в сообщении.
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Следствием установлено, что в 2019 году в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России заключило с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили взятки от Червякова на сумму более 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 73 миллионов рублей.
В отношении Вертелецкого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на его имущество наложен арест.
"В настоящее время Вертелецкий знакомится с материалами уголовного дела. В последующем оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Уголовное дело в отношении Макеева, заключившего досудебное соглашение, рассматривается в суде. Червяков знакомится с материалами уголовного дела", - отметило ведомство.
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