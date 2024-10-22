https://ria.ru/20241022/vzryvy-1979430312.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске - РИА Новости, 22.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске

Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ Краматорске, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T21:48

2024-10-22T21:48

2024-10-22T21:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ Краматорске, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Взрывы также в Краматорске, пишут местные паблики", - говорится в Telegram-канале издания. Ранее во вторник это же СМИ сообщило о взрывах в Харькове. Позже мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию о взрывах в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

краматорск

харьков

россия

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вооруженные силы украины, дмитрий песков, краматорск, харьков, россия, в мире