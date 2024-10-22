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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 22.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв раздался во вторник в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T21:42
2024-10-22T21:42
2024-10-22T21:42
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрыв раздался во вторник в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 21.26 мск воздушная тревога звучит в Харьковской и Сумской областях. "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в Telegram-канале издания. Официальной информации от властей не поступало.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Сумская область, Страна.ua
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Страна.ua": в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги