https://ria.ru/20241022/vzryv-1979429525.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 22.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв раздался во вторник в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T21:42

2024-10-22T21:42

2024-10-22T21:42

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрыв раздался во вторник в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 21.26 мск воздушная тревога звучит в Харьковской и Сумской областях. "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в Telegram-канале издания. Официальной информации от властей не поступало.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьков

украина

сумская область

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