https://ria.ru/20241022/vzryv-1979362780.html

Рогов сообщил о взрыве в Бердянске

Рогов сообщил о взрыве в Бердянске - РИА Новости, 22.10.2024

Рогов сообщил о взрыве в Бердянске

В городе Бердянске на юге Запорожской области прозвучал громкий взрыв, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:04

2024-10-22T16:04

2024-10-22T16:04

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

бердянск

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. В городе Бердянске на юге Запорожской области прозвучал громкий взрыв, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В отдельных районах города - главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий объёмный взрыв", - написал Рогов. По его словам, причина и природа взрыва уточняются. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241022/vzryv-1979362294.html

запорожская область

россия

бердянск

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запорожская область, россия, бердянск, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф