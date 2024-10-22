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Рогов сообщил о взрыве в Бердянске - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/vzryv-1979362780.html
Рогов сообщил о взрыве в Бердянске
Рогов сообщил о взрыве в Бердянске - РИА Новости, 22.10.2024
Рогов сообщил о взрыве в Бердянске
В городе Бердянске на юге Запорожской области прозвучал громкий взрыв, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:04
2024-10-22T16:04
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
бердянск
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. В городе Бердянске на юге Запорожской области прозвучал громкий взрыв, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В отдельных районах города - главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий объёмный взрыв", - написал Рогов. По его словам, причина и природа взрыва уточняются. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, россия, бердянск, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Бердянск, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов сообщил о взрыве в Бердянске

Рогов: в Бердянске на юге Запорожской области прогремел громкий взрыв

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. В городе Бердянске на юге Запорожской области прозвучал громкий взрыв, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В отдельных районах города - главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий объёмный взрыв", - написал Рогов.
По его словам, причина и природа взрыва уточняются.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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Вчера, 16:03
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияБердянскВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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