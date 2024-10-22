https://ria.ru/20241022/vzryv-1979362294.html

Рогов сообщил о взрыве в Запорожье

Рогов сообщил о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 22.10.2024

Рогов сообщил о взрыве в Запорожье

В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал взрыв, подробности уточняются, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:03

2024-10-22T16:03

2024-10-22T16:04

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал взрыв, подробности уточняются, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал взрыв. При этом воздушная тревога не объявлялась", - написал Рогов. По его словам, подробности уточняются. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241022/vzryv-1979362780.html

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запорожье

запорожская область

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россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф