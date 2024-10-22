https://ria.ru/20241022/vzryv-1979362294.html
Рогов сообщил о взрыве в Запорожье
Рогов сообщил о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 22.10.2024
Рогов сообщил о взрыве в Запорожье
В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал взрыв, подробности уточняются, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:03
2024-10-22T16:03
2024-10-22T16:04
специальная военная операция на украине
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал взрыв, подробности уточняются, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал взрыв. При этом воздушная тревога не объявлялась", - написал Рогов. По его словам, подробности уточняются. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241022/vzryv-1979362780.html
россия
запорожье
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_554:0:1447:670_1920x0_80_0_0_e9ef06d0f1289b7333d55e873823b6d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов сообщил о взрыве в Запорожье
Рогов: в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв