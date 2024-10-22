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Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах - РИА Новости, 22.10.2024
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T00:23
2024-10-22T00:23
2024-10-22T00:24
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в Сумской области Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах
Телеканал "Общественное": в Сумах раздался взрыв